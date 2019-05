Situácia v ochranke nie je štandardná, zhodli sa A. Hrnčiar a Ľ. Galko

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. mája (TASR) – Aktuálna situácia okolo ochrankárov nie je štandardná. V nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza sa na tom zhodli podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd) a poslanec NR SR Ľubomír Galko (SaS). Vedenie úradu pre ochranu ústavných činiteľov by podľa Hrnčiara malo zvážiť svoje činnosti a pôsobenie.priblížil Hrnčiar. Novinári podľa jeho slov oslovili podpredsedov NR SR a tí potvrdili, že počuli o nejakých problémoch.skonštatoval Hrnčiar.Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) však podľa neho v tejto veci koná a verí, že situáciu vyrieši.podotkol. Pre podpredsedu parlamentu bolo najväčším problémom to, čo sa stalo nastupujúcej prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Poukázal pritom na incident, keď podľa jeho slov poloblázni obkľúčili jej auto.povedal Hrnčiar. Ako tvrdí, policajt, ktorý velil v prípade Čaputovej, bol následne pridelený šéfovi Ústavného súdu SR Ivanovi Fiačanovi a aj on ho dal vymeniť.Galko je však skeptický.skonštatoval. Podľa neho to nie je normálna situácia, aby jeho ako opozičného politika vyhľadávali priamo alebo sprostredkovane ľudia z ochranky.uviedol s tým, že situácia je vážna.Politici diskutovali aj o tom, prečo poslanec NR SR a predseda Smeru-SD Robert Fico aj po skončení vo funkcii premiéra využíva naďalej štátnu ochranku. Hrnčiar argumentoval, že bezpečnostné zložky štátu vyhodnotili isté skutočnosti, ktoré sa aj potvrdili a niektoré veci sú aj v trestnom stíhaní.podotkol. Galko však tvrdí opak. Ani polícia a ani Fico sa podľa neho nesprávajú tak, ako by sa správali, keby nebezpečenstvo hrozilo.vysvetlil. Poslanec navrhuje, aby Ficovi platila ochranku strana a nie občania.