Situácia v SaS je najhoršia od založenia, Mesežnikov strane nepredpovedá dobrý volebný výsledok

6.10.2019 - Situácia v strane Sloboda a Solidarita (SaS) oslabuje podľa politológa Grigorija Mesežnikova jej šance na dobrý výsledok v budúcoročných parlamentných voľbách.Nominačný kongres strany schválil v sobotu v Jasnej kandidačnú listinu do volieb predloženú predsedom Richardom Sulíkom. Na kandidátke nie sú liberáli okolo Ľubomíra Galka, ktorí sú nespokojní s politikou Richarda Sulíka.

Rozkol je zjavný

„Situácia v strane je najhoršia od jej založenia. Takouto turbulenciou ešte SaS neprechádzala. Rozkol je zjavný a oslabuje to jej šance na dobrý výsledok vo voľbách. Ak sa aj dostanú do parlamentu, budú mať čo robiť, aby voličov presvedčili, že budú schopní aj reálne fungovať,“ priblížil Mesežnikov.Politológ si zároveň nemyslí, že by nespokojní členovia SaS mali nejakú veľkú šancu založiť novú politickú stranu. „Založiť novú stranu teraz pár týždňov pred odovzdaním kandidačnej listiny by si vyžadovalo nadľudské úsilie. Ich udržateľnosť v tejto strane je otázna. Sú to vyprofilovaní ľudia, no ísť na kandidátku nejakého iného politického subjektu sa bude zdať ako neúprimné, Nedá sa to však vylúčiť. Myslím si skôr, že keď odídu zo strany, nebudú už mať reálnu šancu zúčastniť sa na najbližších parlamentných voľbách,“ dodal Mesežnikov.

O ďalších krokoch budú informovať

Ľubomír Galko a Jana Kiššová ako podpredsedovia SaS, Natália Blahová ako ešte stále predsedníčka poslaneckého klubu (kongres v sobotu odhlasoval jej vylúčenie zo strany, pozn. red.) či poslanci Jozef Rajtár, Vladimír Sloboda a Radoslav Pavelka, nateraz ostávajú aj naďalej členmi strany.O svojich ďalších krokoch budú informovať v najbližších dňoch. Predseda strany Richard Sulík v sobotu túto nespokojnú skupinu z tzv. Demokratického jadra SaS opätovne vyzval, aby stranu opustili.