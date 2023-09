Situácia v súvislosti s nelegálnou migráciou vyvoláva napätie a obavy, najviac dotknuté sú tri mestá

Online stretnutie

Upokojenie aktuálnej situácie

10.9.2023 (SITA.sk) - Situácia v súvislosti s nelegálnou migráciou vyvoláva napätie a obavy obyvateľov miest.Uviedla to Únia miest Slovenska (ÚMS) , ktorá v tejto veci zorganizovala online stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra (MV) SR Martinom Královičom . Zúčastnili sa aj riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Róbert Gucký , viceprezident Policajného zboru Damián Imre a zástupcovia sekcie krízového riadenia MV SR.Ako ÚMS vysvetlila, cieľom stretnutia bolo informovať primátorov o aktuálnej situácii s migráciou a o riešeniach, ktoré vláda v tejto súvislosti prijala. Primátori boli informovaní o rozhodnutí vlády, ktorým chcú na hranice nasadiť vojakov, a to prioritne v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji.„Informovaní boli aj o návrhu na zmenu zákona o pobyte cudzincov, ktorý umožní riešenie problematického statusu o zotrvaní migrantov na našom území – zavedenie možnosti, nie povinnosti, vydávať takýto dokument každému utečencovi," informovala ÚMS s tým, že zástupcovia štátu ocenili iniciatívu ÚMS, ktorá umožnila rýchlu a efektívnu výmenu informácii o aktuálnej situácii.„Apelovali tiež na opatrnosť a kritickosť pri dezinformáciách v súvislosti s procesom registrácie migrantov, ktorí prechádzajú územím Slovenska, alebo sa tu ešte nachádzajú. Rovnako pripomenuli, že doteraz neboli hlásené žiadne porušovania zákona, žiadna trestná činnosť, či priestupok zo strany migrantov," uviedla ÚMS a doplnila, že primátori z najviac dotknutých miest, a to Nové Zámky, Komárno a Veľký Krtíš ocenili prijaté opatrenia a zapojenie miest do koordinácie pri riešení situácie.Intenzívnu komunikáciu na lokálnej úrovni požadujú aj naďalej. „Našou úlohou teraz je správať sa vecne a racionálne, aby sme aktuálnu situáciu dokázali upokojiť. Chceme byť pre štát partneri, sme pripravení spolupracovať a pomáhať udržať túto napätú situáciu pod kontrolou,“ uzavrel prezident ÚMS Richard Rybníček