Situáciu na Slovensku komplikuje sneh, vietor aj poľadovica

Situáciu najmä na strednom a východnom Slovensku komplikuje sneh, vietor, snehové jazyky a záveje aj poľadovica. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal viacero výstrah.

Výstraha prvého stupňa pred snežením platí pre Banskobystrický a Žilinský kraj do obeda. Podľa SHMÚ môže v niektorých okresoch napadnúť aj desať centimetrov nového snehu. Pre Košický a Prešovský kraj platí výstraha druhého stupňa. Napadnúť tu môže až 25 centimetrov nového snehu, čo predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako dopravu a pohyb osôb.



Výstraha pred vetrom platí pre niektoré okresy Košického kraja do 14.00 h. Meteorológovia očakávajú výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu a v priemere okolo 45 kilometrov za hodinu.



V Košickom kraji musia tak isto rátať s poľadovicou. Výstraha trvá až do obeda. Jej tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, akými sú doprava, pohyb osôb, či infraštruktúra.







Pre Košický a Prešovský kraj platí výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi až do 18.00 h. Ich tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.



Sneženie komplikuje situáciu na viacerých úsekoch ciest v Košickom samosprávnom kraji

Priechod Dargov je neprejazdný, obmedzenia sú i na Dobšinskom kopci

Na košických cestách je 45 mechanizmov, Kosit žiada vodičov o maximálnu opatrnosť

Vytrvalé sneženie od nedeľnej (24. 1.) noci sťažilo prejazdnosť niekoľkých úsekov ciest II. a III. triedy v okrese Košice-okolie a Spišská Nová Ves. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa KSK Anna Terezková, Správa ciest KSK nasadila do terénu všetky mechanizmy.Okrem horského priechodu Dargov, ktorý sa pre skrížené kamióny stal dočasne neprejazdným, pre nepriaznivé poveternostné podmienky musia vodiči zvýšiť opatrnosť aj na úseku cesty II/547 pred mostom cez vodnú nádrž Ružín. V pondelok o 7.30 h tam hlásili popadané stromy, na mieste zasahujú hasiči.Krajskí cestári taktiež vyzývajú na zvýšenú opatrnosť pri prejazde cez Slanec, kde premávku riadi polícia. „Ťažko prejazdný je aktuálne aj úsek cesty II/547 cez Folkmarský kopec, pre popadané stromy zasahujú na mieste hasiči. V okrese Spišská Nová Ves mali pracovníci Správy ciest KSK v nedeľu od 21.00 h do pondelka 8.30 h spolu 43 výjazdov,“ uviedla.Dopravnú situáciu komplikuje od 6.00 h na úseku cesty III/3244 pri Spišskej Novej Vsi skrížený kamión. Ten zaznamenali cestári o 7.00 h aj na ceste II/533 pri Novoveskej Hute. Ako KSK pripomína, úplne uzavretý pre nákladnú dopravu nad 3,5 tony je úsek Dobšinský kopec – Stratená. Pripomína, že sa nachádza v ochrannom pásme a nie je možné cestu posypať soľou.KSK a Správa ciest KSK vyzýva na zvýšenú opatrnosť vo všetkých zasnežených úsekoch, najmä na horských priechodoch. „Cesty v okresoch Trebišov, Michalovce a Rožňava sú už aktuálne prejazdné,“ dodáva.Do pondelkového rána spotrebovali krajskí cestári viac ako 480 ton posypového materiálu, prepluhovali 850 kilometrov ciest a absolvovali 120 výjazdov. V teréne je podľa Terezkovej takmer 100 mechanizmov, ktoré naďalej pracujú na zabezpečení zjazdnosti krajských ciest. „Správa ciest KSK má v teréne nasadené všetky svoje mechanizmy, s preventívnym posypom sme začali ešte v noci predtým, než začalo výdatnejšie snežiť. Keďže bol v Košickom kraji vyhlásený prvý situačný stupeň pre husté sneženie, na pomoc sme povolali aj mechanizmy od externých zmluvných partnerov Správy ciest KSK,“ dodal riaditeľ Správy ciest KSK Anton Trišč.Horský priechod Dargov je v oboch smeroch z dôvodu nepriaznivého počasia neprejazdný. Na Dobšinskom kopci v okrese Rožňava polícia preventívne odkláňa, resp. odstavuje nákladnú dopravu. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.„Horský priechod Dargov je neprejazdný z Trebišova do Košíc, ako aj v opačnom smere. Autá stoja v kolóne aj hodinu a pol. Sú tam skrížené kamióny,“ uviedla. Ďalším kritickým úsekom je podľa nej Dobšinský kopec. Pre osobné autá je zatiaľ otvorený.Polícia motoristov vyzýva, aby sa nevydali na cesty, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Pripomína, že na väčšine územia Košického kraja sneží a fúka vietor. Preto očakáva, že dôjde k viacerým dopravným nehodám a škodovým udalostiam.

Sneženie v Košiciach v pondelok 25. januára 2021. Na snímke snežný pluh odhrabáva sneh z cesty na sídlisku Dargovských hrdinov.

Foto: TASR - František Iván

Na východe Slovenska meškajú pre zlé počasie vlaky

O maximálnu opatrnosť a vzájomnú toleranciu žiada vodičov v súvislosti so snežením spoločnosť Kosit. Ako pre TASR uviedla jej hovorkyňa Slavomíra Brzová, práce na zabezpečení zjazdnosti komunikácií vykonávajú nepretržite s nasadením dostupnej techniky, vrátane tej rezervnej, od nedeľného (24. 1.) večera. Situáciu podľa nej komplikuje pretrvávajúce sneženie a silný vietor. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Fabiana je väčšina úsekov v správe mesta v súčasnosti zjazdná.Aktuálne je na cestách 45 mechanizmov. S preventívnym posypom začali v nedeľu od 20.00 h. Intenzívne sneženie zaznamenali v pondelok o 02.30 h, kedy začali s likvidačným posypom. „Prioritou sú najviac frekventované komunikácie definované Operačným plánom zimnej údržby. Do ukončenia spádu snehu ide najmä o hlavné ťahy komunikácií, trasy liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) s dôrazom na klesania a stúpania a prieťahy ciest II. a III. triedy,“ povedala s tým, že po tom, ako prestane snežiť, sa práce presunú na ďalšie komunikácie v zmysle stanovených priorít. Posyp komunikácií sa podľa nej vykonáva bezprostredne po odhrnutí čerstvo napadnutého snehu.Podľa Fabiana efektivita a účinnosť preventívneho posypu bola oslabená pre zlé poveternostné podmienky, dážď a teplotu nad bodom mrazu. „Navyše vo viacerých mestských častiach (MČ) došlo k poškodeniu stromov (Kavečany, Alpinka, Slanecká cesta) a spadnuté konáre blokovali jazdné pruhy. Počas rannej špičky došlo k spomaleniu zásahu, pretože vozidlá zimnej údržby nemajú právo prednostnej jazdy,“ spresnil s tým, že svetelné križovatky smerom na MČ Dargovských hrdinov boli vypnuté, aby vozidlá MHD nemuseli zastavovať v kopci.Mesto zároveň zabezpečuje aj čistenie chodníkov. „V rámci aplikácie Zimná údržba išla záujemcom notifikácia o 6.15 h ráno. Užívatelia majú štyri hodiny na to, aby vykonali zásah,“ uviedol.Brzová dodala, že na chodníkoch, ktoré sú v správe uvedenej spoločnosti, pracuje od skorých ranných hodín 40 pracovníkov ručného čistenia.Počasie komplikuje na východe Slovenska aj vlakovú dopravu. Na sociálnej sieti o tom informuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Na snímke ľudia prechádzajú cez cestu počas sneženia v Košiciach v pondelok 25. januára 2021.

Foto: TASR František Iván

Pre husté sneženie hlásia hasiči na východe veľa výjazdov

Spoje MHD v Košiciach pre sneženie meškajú

Polícia upozorňuje vodičov na husté sneženie v celom Prešovskom kraji

Množstvo snehu komplikuje dopravu aj v meste Poprad

Pre oblasť Tatier je vyhlásená zvýšená lavínová hrozba

Podľa informácií "ZSSK mimoriadne" mešká osobný vlak zo stanice Strážske do Prešova 95 minút. Regionálny expres z Prešova do Košíc mešká viac ako 20 minút zo stanice Ličartovce. Hodinové meškanie má aj osobný vlak z Margecian do Nálepkova.Od pondelkového rána je pre spadnutý strom na trati prerušená doprava v úseku Kysak - Malá Lodina.Husté sneženie v pondelok ráno sťažilo dopravu na cestách prešovského kraja. Hasiči od rána zasahujú na viacerých miestach. Pre TASR to potvrdilo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove."Od 6.00 h máme nespočetné množstvo výjazdov k popadaným stromom, k autám, ktoré skončili mimo cesty," priblížil operačný dôstojník s tým, že k 9.00 h malo ísť o škodové udalosti bez ujmy na zdraví obyvateľov.Podľa jeho ďalších slov je najhoršia situácia v okresoch Vranov nad Topľou, Prešov, Humenné, Snina a v okolí vodnej nádrže Domaša.Ako informuje na sociálnej sieti prešovské krajské policajné riaditeľstvo, ťažko prejazdné sú najmä kopce a horské priechody. "V úseku diaľnice D1 od Prešova po Hybe je do odvolania v oboch smeroch z dôvodu hustého sneženia znížená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu," dopĺňa.Vodiči na sociálnych sieťach upozorňujú na neprejazdný úsek medzi mestami Vranov nad Topľou a Strážske z dôvodu popadaných stromov na vozovke. Tie hlásia aj medzi Nižným Hrabovcom a Tovarným, kde je na ceste popadané aj elektrické vedenie. Kolóny sú aj medzi Humenným a Hažínom nad Laborcom, či v obci Víťazovce.K meškaniam spojov mestskej hromadnej dopravy (MHD) v rozsahu 15 až 20 minút dochádza na cestných komunikáciách v Košiciach z dôvodu snehovej nádielky. Pre TASR to povedala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová s tým, že niektoré linky odklonili.Spresnila, že linky premávajúce cez Krajský súd smerom na mestské časti Západ a Sídlisko KVP aktuálne premávajú odklonom cez Idanskú ulicu. Z dôvodu poľadovice podľa nej v pondelok ráno evidovali zdržanie MHD aj na Kalinovskej ulici.Ako ďalej uviedla, v súvislosti s aktuálnym počasím zatiaľ nezaznamenali žiadnu dopravnú nehodu. "Situáciu na cestách nepretržite monitorujeme a v prípade potreby bezodkladne riešime," dodala Petrušová.Polícia upozorňuje vodičov , aby boli na cestách opatrní, pre husté sneženie v celom Prešovskom kraji. Ako informuje na sociálnej sieti, na cestách sa vytvára súvislá vrstva kašovitého snehu."Z uvedeného dôvodu sú niektoré úseky ciest ťažko prejazdné, hlavne kopce a horské priechody. V úseku diaľnice D1 od Prešova po Hybe je do odvolania v oboch smeroch z dôvodu hustého sneženia znížená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu. Žiadame vodičov o maximálne zvýšenú opatrnosť a zhovievavosť, keďže podľa nami zistených informácii je všetka možná cestárska technika v teréne,“ uvádza polícia.Výdatná snehová nádielka na východnom Slovensku spôsobuje komplikácie najmä v doprave. V okolí Popradu sa na cestách nachádza päť až desať centimetrov snehu. V meste Poprad dosahuje snehová pokrývka 20 až 25 centimetrov. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke s tým, že Správa mestských komunikácií (SMK) Poprad je od 1.30 h nonstop v teréne.Ako ďalej priblížila samospráva, v teréne sú veľké vozidlá, multikáry, traktory či malé frézy, a okolo 40 pracovníkov nastúpilo na ručné čistenie chodníkov a vstupov do bytových domov.„Zrána bol najväčší problém s prejazdnosťou štátnych ciest Veľká ul. Fraňa Kráľa, Železničná ulica, cesta smerom na letisko, Západ- Slovenského odboja a 1/66 Štefánikova - kruhový objazd,“ ozrejmila radnica. Na mestských komunikáciách je podľa nej najväčší problém so zaparkovanými vozidlami na krajniciach vozovky a chodníkoch.







Pre oblasť Vysokých a Nízkych Tatier je nad hranicou 1700 metrov nad morom vyhlásený zvýšený, tretí stupeň lavínového nebezpečenstva. Pod touto hranicou a v Západných Tatrách i Veľkej a Malej Fatre platí mierna lavínová hrozba, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Silný vietor previal nový sneh na záveterné svahy všetkých orientácií. Vytvorili sa tu nebezpečné snehové dosky, vankúše a na hrebeňoch preveje. Tieto nebezpečné snehové útvary je možné uvoľniť už pri malom dodatočnom zaťažení," konkretizoval Buliak. Vyskytnúť sa môžu aj malé a stredne veľké spontánne lavíny.



Najviac snehu sa nachádza na východných stranách pohorí. "V miestach, kde prechádzal sneh z dažďa do sneženia, sa v profile nachádza veľmi nestabilná vrstva krúpkov, ktorá znižuje súdržnosť snehovej pokrývky," upozornil Buliak.



Ráno bolo na horách zamračené počasie so silným vetrom severných až severozápadných smerov. Od skorého rána začalo silno snežiť, v najvyšších polohách pripadlo do 20 centimetrov nového suchého prachového snehu. Teplota sa pohybovala od mínus 14 na vrcholoch hôr po mínus tri stupne Celzia na podhorí.