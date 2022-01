Situáciu s odlivom obyvateľov chce Poprad riešiť zelenou politikou a výstavbou

Popradu klesol počet obyvateľov pod 50-tisíc. Vyplýva to z posledného sčítania realizovaného v minulom roku, ktorého výsledky zverejnil Štatistický úrad SR. Podľa nich má mesto 49 855 obyvateľov, z toho viac ako 52 percent predstavujú ženy.

Len vlani prišiel Poprad podľa informácií, ktoré poskytla agentúre SITA hovorkyňa mesta Jarka Hlaváčová, o viac ako 460 obyvateľov. Počet obyvateľov mu klesá už viac ako 15 rokov za sebou.

Popradská samospráva si je podľa hovorkyne vedomá, že riešenie, ako udržať Popradčanov na území mesta a prilákať ďalších, sa skrýva v celom komplexe zmien a aktivít, vrátane koncepcie „Poprad = zelené mesto“, ktorú má rozpracovanú primátor Anton Danko, a podpory výstavby bytov.

22.1.2022 (Webnoviny.sk) -Podľa štatistických údajov žilo v Poprade koncom roka 2006 celkovo 55 042 obyvateľov. Len v roku 2018 samospráva informovala, že v predošlom roku, teda 2017, sa počet obyvateľov za rok znížil o približne tri stovky na 50 416. Viacerí Popradčania sa podľa vtedajších informácií presťahovali do obcí v okolí, ale aj do zahraničia.Za rok 2021 predstavoval prírastok 1 002 obyvateľov, kým úbytok 1 468. Pri poklese pod 50-tisíc obyvateľov však už samospráva príde aj o financie. Poklesom obyvateľstva totiž klesne koeficient na prerozdeľovanie finančných prostriedkov , z ktorých je financovaná samospráva.Podstatou spomínanej koncepcie „Poprad = zelené mesto“, ktorá by mohla pomôcť zlepšiť súčasnú situáciu, je podľa Hlaváčovej vytváranie takých podmienok pre život, ktoré ľudí do Popradu prilákajú.„A to od úsporných zmien v energiách pre domácnosti v budúcnosti, väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energií, výsadbu zelene, revitalizáciu parkov a oddychových zón, budovanie detských ihrísk a športovísk, až po výstavbu parkovacích domov, MHD zadarmo, možnosti kultúrneho vyžitia a tak ďalej,“ vysvetlila. Samozrejmosťou je podľa nej podpora výstavby bytov pre investorov.„Po aktualizácii územného plánu sa už v tomto období rozbehla výstavba viac ako tisíc bytových jednotiek na území mesta. Môžete si vypočítať, koľko asi pribudne rezidentov. Samotné mesto schválilo tri milióny eur na výstavbu nájomných bytov. Toto všetko nás napĺňa optimizmom, že v už v blízkej budúcnosti počet obyvateľov Popradu opäť narastie,“ dodala.Pokles obyvateľov Popradu však podľa Hlaváčovej len kopíruje niekoľkoročný trend sťahovania ľudí z miest na vidiek na celom Slovensku. „Mestá sú konfrontované s výzvami, ktoré vystupujú ako prejavy meniacich sa podmienok vplyvom nielen ekonomických a technologických, ale aj sociálnych zmien. Mestá začínajú strácať obyvateľov i v dôsledku rýchleho starnutia populácie,“ uviedla.V neposlednom rade má podľa jej slov za posledné dva roky tento pokles na svedomí aj pandémia ochorenia COVID-19. „Mnohí ľudia sa v obave o svoje zdravie začali báť sociálnych kontaktov, o ktoré na sídliskách v panelákoch nie je núdza. K tomu výhodné úrokové sadzby spôsobili, že si začali brať hypotéky na rodinné domy. A vhodných parciel v okolitých obciach je viac ako dosť,“ zhodnotila.Aj podľa ústredného riaditeľa Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka pokles obyvateľov v mestách dokazuje, že život na vidieku láka stále viac ľudí.„Je to do určitej miery aj spôsobene faktom, že mestá sa už nemajú kam rozširovať, a to, že v mestách sa budujú výrazne viac komerčné domy v porovnaní s nájomným bývaním tiež dáva dôvod ľuďom, aby sa sťahovali do okolia,“ uviedol pre agentúru SITA.Záujem ľudí o život na vidieku podľa jeho slov umocnila aj pandémia. Veľké mestá sa podľa jeho slov nemajú kde rozširovať, ale vidiek je aj z pohľadu dostupnosti bývania investičná príležitosť, kde sa viac budujú domy ako bytovky.