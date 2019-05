ŠK Slovan na oslave narodenín predstaví pohár PVP i novú hymnu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Harmonogram programu osláv storočnice (11. mája na Tehelnom poli):

Pred zápasom, námestie štadióna:



12.00 Začiatok programu a sprievodných aktivít na námestí štadióna a v okolí (moderátor Tomaggio, detský kútik Slovan, mini futbalový turnaj Futbox, RoboKeeper - zaujímavá atrakcia pre deti aj dospelých, nafukovacie atrakcie pre deti, historická výstava úspechov klubu, fanshop, bufety s občerstvením)

12.05 Vystúpenie dychovej kapely p. Červeného

13.00 Tanečné vystúpenie Angels cheerleaders

13.19 Gratulácia k 100. narodeninám klubu – legendy klubu a víťazi PVP 1969 Ľudovít Cvetler a Ivan Hrdlička

13.30 Vystúpenie hudobnej skupiny Duchoňovci – najväčšie hity Karola Duchoňa a legendárna pesnička slovanistov „Slovan je lepší“ 14:19 Gratulácia k 100. narodeninám klubu – federálni majstri 1992 Tomáš Stúpala a Marián Zeman



Zápas ŠK Slovan – MŠK Žilina:



14.40 začiatok slávnostného programu k 100. narodeninám klubu na ihrisku

14.45 predstavenie pohára PVP z roku 1969 a to za účasti bývalých hráčov z roku 1969

14.50 predstavenie novej hymny ŠK Slovan Bratislava – sólista Opery SND Ján Babjak

14.55 spoločné predstavovanie základnej zostavy ŠK Slovan Bratislava



15.45 polčasová prestávka:

- Súťaž „Z voleja s CK FutbalTour.sk“

- Tanečné vystúpenie Angels cheerleaders



Po zápase, námestie štadióna:



17.00 Pokračovanie v celodenných oslavách klubu

17.15 Tanečné vystúpenie

17.25 Hudobná produkcia DJ

18.00 Príchod hráčov a trénerov ŠK Slovan

18.05 Nová hymna ŠK Slovan Bratislava – sólista Opery SND Ján Babjak

18.10 Gratulácia k 100. narodeninám klubu – tréner Martin Ševela, kapitán Vasil Božikov a brankár Dominik Greif

18.15 Krájanie narodeninovej desaťposchodovej torty hráčmi ŠK Slovan, torta pre deti aj dospelých

18.35 Koncert punk-rockovej bratislavskej kapely Iné Kafe s pesničkou „Bratislava volá – Slovan do toho!“

19.15 Hudobná produkcia DJ

20.00 Ukončenie podujatia

Bratislava 9. mája (TASR) - Oficiálne oslavy storočnice slovenského futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava sa uskutočnia v sobotu 11. mája na Tehelnom poli. ŠK Slovan pripravuje na Tehelnom poli celodenný program pre fanúšikov, ktorého sa zúčastnia klubové legendy, členovia tímu, ktorý v roku 1969 vyhral Pohár víťazov pohárov (PVP) a taktiež všetci súčasní hráči.Oficiálne oslavy sa začínajú o 12.00 na námestí štadióna Tehelné pole. Medzi fanúšikov zavítajú klubové legendy Ľudovít Cvetler, Ivan Hrdlička, Tomáš Stúpala a Marián Zeman a odovzdajú svoje gratulácie k stým narodeninám klubu. Vo fanzóne na námestí štadióna budú pripravené zábavné aktivity pre deti i dospelých a taktiež viacero hudobných či tanečných vystúpení.O 14.40 sa začína slávnostný ceremoniál už na hracej ploche štadióna Tehelné pole. Na hraciu plochu prídu všetci členovia tímu, ktorý v roku 1969 získal PVP a rodinní príslušníci nežijúcich hráčov, aby sa ako prví mohli dotknúť priamej repliky tejto prestížnej trofeje, ktorú UEFA poskytla Slovanu do trvalého držania. Následne zaznie premiéra novej hymny Slovana Bratislava, ktorú zaspieva sólista Opery SND Ján Babjak. Slávnostný výkop zápasu bude mať kapitán víťazov PVP Alexander Horváth, ktorý na Slovensko priletí na pozvanie klubu spolu so svojou manželkou.povedal v oficiálnej tlačovej správe marketingový riaditeľ ŠK Slovan Tomáš Straka.Oslavy budú pokračovať okamžite po skončení zápasu, presunú sa späť na námestie štadióna. Medzi ľudí na námestí prídu všetci hráči A-tímu a členovia realizačného tímu, ktorí budú spoločne krájať desaťposchodovú narodeninovú tortu a ponúknu ňou aj fanúšikov. Rovnako im venujú špeciálu sadu dresov ku klubovej storočnici. Súčasťou programu na námestí bude opäť aj klubová hymna v podaní Jána Babjaka a na záver koncert bratislavskej punk-rockovej kapely Iné Kafe. Program potrvá do 20.00.doplnil Straka.Vstupenky na zápas sú dostupné prostredníctvom oficiálneho klubového ticketingového partnera a budú sa predávať aj v deň zápasu na štadióne Tehelné pole od 13.30.