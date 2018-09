SKA odporúča architektom zvážiť účasť v súťaži k fasáde hotelu Kyjev

Na snímke Hotel Kyjev. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 26. septembra (TASR) – Slovenská komora architektov (SKA) odporúča svojim členom – autorizovaným architektom zvážiť účasť v architektonickej verejnej súťaži, ktorú pred pár dňami vyhlásila spoločnosť SK Centre, dcérska firma britského developera Lordship, týkajúcu sa návrhov na riešenie fasád pripravovanej revitalizácie súboru budov na Špitálskej a Rajskej ulici v Bratislave, vrátane bývalého hotela Kyjev.TASR o tom informovala SKA, ktorá architektov zároveň informovala, že v prípade rozporov vyplývajúcich zo súťaže nebude môcť preberať za vzniknutý stav žiadnu zodpovednosť. Dôvodom je podľa komory fakt, že zverejnené súťažné podmienky nie sú v súlade so súťažným poriadkom SKA.SKA rešpektuje právo vyhlasovateľa na vyhlásenie súťaže podľa vlastných podmienok a kritérií. Napriek tomu však považuje zverejnenú ideovú súťaž za nevyužitú šancu na korektné a zodpovedné hľadanie riešenia v mimoriadne exponovanom a náročnom urbanistickom, architektonickom a historicky, kultúrne i spoločensky významnom území Bratislavy.uviedol predseda SKA Imrich Pleidel.Komora viedla podľa jeho slov v júni so zástupcami spoločnosti SK Centre intenzívny a otvorený dialóg. Ako tvrdí, SK Centre požiadala SKA v júni o overenie súťažných podmienok.priblížil Pleidel.Hlavné pripomienky k súťaži sa podľa neho týkali najmä výraznejšieho zastúpenia nezávislých odborníkov na hodnotenie súťažných návrhov z hľadiska historického, kultúrno-spoločenského i urbanisticko-architektonického kontextu riešeného územia. Taktiež odbornej spôsobilosti zúčastnených pre prípad spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie, spôsobu rozhodovania o konečnom výsledku súťaže (hlas jedného z porotcov s právom veta by mohol postaviť hlasy ostatných členov poroty len do symbolickej roviny) či garantovania autorských práv zúčastnených autorov.povedal Pleidel.V SKA sú presvedčení, že územie Kamenného námestia a priľahlých ulíc si zaslúži čo najširšiu spoločenskú a odbornú diskusiu spolu s vlastníkmi nehnuteľností. Kvalitná urbanisticko-architektonická súťaž je podľa predsedu na takúto diskusiu dobrou príležitosťou. V prípade tejto vyhlásenej súťaže však považuje SKA túto príležitosť za nevyužitú.Záujemcovia majú čas do 31. októbra na predkladanie návrhov do súťaže, ktorú vyhlásila SK Centre. Developer už v auguste avizoval, že by sa rekonštrukcia chátrajúceho objektu hotela Kyjev v centre hlavného mesta mohla začať počas budúceho roka.