Skalica vypísala výzvu na prenájom prístaviska na Baťovom kanáli

Na ilustračnej snímke lode na Baťovom kanáli v skalickom prístave. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skalica 21. októbra (TASR) – Spoločnosť Správa mestského majetku (SMM), ktorej jediným spoločníkom je mesto Skalica, vypísala výzvu na predkladanie ponúk na prenájom prístaviska na Baťovom kanáli. Informáciu zverejnilo mesto na svojej webovej stránke.SMM ponúka do prenájmu budovu s rozlohou 124,43 štvorcových metrov. Okrem nej v popise objektov ponúka aj prístavné mólo s prístavnou hranou Baťovho kanála s kotviacimi mólami, chodník pozdĺž prístavnej hrany kanála, schodište do areálu prístaviska a nájazdová plošina na spúšťanie lodí.uvádza sa vo výzve SMM.Spoločnosť stanovila minimálne nájomné vo výške 16,60 eura na štvorcový meter za rok a celková výška nájomného sa vypočítava len z plochy prevádzkovej budovy 124,43 štvorcových metrov. Minimálna výška nájomného za kalendárny rok je stanovená na 2065,50 eura bez DPH, keďže nájom sa bude fakturovať iba počas sezóny od mája do októbra.Pri posudzovaní ponúk budú rozhodovať tri kritériá. Okrem ceny, ktorá bude mať 70-percentnú váhu, komisia vyhodnotí aj šírku ponúkaného sortimentu, ktorá bude mať 20-percentnú dôležitosť. Tretím kritériom bude počet prevádzkových hodín za týždeň, ktoré má váhu desať percent.Do výberového konania môžu uchádzači predkladať ponuky do 11. novembra a nájomná zmluva s víťazom súťaže bude podpísaná na dva roky.