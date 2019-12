Skalickí poslanci neschválili zvýšenie dane z nehnuteľností

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Skalica 12. decembra (TASR) – Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom zasadnutí v stredu (11. 12.) neschválili zmenu všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o daniach z nehnuteľností, v ktorom sa navrhovalo zvýšiť dane a poplatky v rozmedzí od 20 do 143 percent. Za zahlasovali štyria poslanci, dvaja sa pri hlasovaní zdržali a 11 poslancov bolo proti.Zmenu VZN o daniach z nehnuteľnosti zdôvodnila primátorka mesta Anna Mierna ako nevyhnutnú.uviedla pri zdôvodnení zvyšovania daní primátorka.Poslanci poukazovali na to, že VZN bolo zverejnené neskoro, až po rozpočte.zdôvodnil svoj nesúhlas s návrhom poslanec Ľudovít Barát.doplnil poslanec Martin Kojš.Poslanci poukazovali aj na to, že v rozpočte sú rezervy, ktoré by sa mali využiť.uviedol poslanec Vladislav Horňák.V navrhovanom rozpočte, ktorý poslanci neschválili, sa so zvýšenými daňami nepočítalo.doplnila Mierna.