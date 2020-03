Skalický má po výbornej sezóne dvere otvorené, najhlasnejší dopyt po ňom je z Fínska

Česi by si ho najradšej nechali

Nebojí sa čiernej práce

20.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Pavol Skalický má za sebou najvydarenejšiu sezónu v seniorskej kariére. V predčasne ukončenom ročníku 2019/20 nazbieral v českej najvyššej súťaži v drese BK Mladá Boleslav 45 bodov (18+27) v 51 zápasoch a stal sa siedmym najproduktívnejším mužom celej extraligy.Výborné výkony 24-ročného krídelníka nezostali nepovšimnuté a o jeho služby majú záujem aj zahraničné kluby."Je pravda, že Pavlovi koncom apríla vyprší zmluva s Mladou Boleslavou. Boli by sme veľmi radi, ak by u nás zostal, pretože je naším kľúčovým hráčom. Na druhej strane vieme, že má aj iné ponuky. Po takej sezóne sa tomu ani nemôžeme čudovať," povedal pre Hokej.cz asistent športového riaditeľa BK Mladá Boleslav Václav Nedorost.Niekdajší český reprezentant Skalického dobre pozná zo spoločného pôsobenia v Slovane Bratislava v KHL, a tak ho vzostup gelnického rodáka neprekvapil. "Vedel som o ňom, že je to veľmi pracovitý chlapec. Mal predpoklady, a tak ma vôbec nezaskočilo, ako sa v Česku predal," pokračoval.Skalický si napriek mladému veku zahral už na troch seniorských svetových šampionátoch a jeho silnou stránkou je všestrannosť.Okrem produktivity vyniká aj tvrdou hrou a na ľade sa nebojí ani čiernej práce. "Bol naším najlepším hráčom. Veľmi mu pomohol celý tím, ale aj on pomohol jemu," chválil Nedorost svojho bývalého spoluhráča, ktorý mal veľký podiel na boleslavskej štvrtej priečke po základnej časti.V spojitosti so Skalickým sa najhlasnejšie hovorí o záujme z Fínska, ale do úvahy pripadajú aj iné zahraničné ligy. Urastený forvard má skúsenosti z KHL, kde odohral 155 zápasov. Krátko pôsobil aj vo Švédsku. "Ak by sa Pavol rozhodol pokračovať v českej extralige, zostane u nás. Na tom sme sa dohodli. Vieme, že je v hre zahraničie. V tomto momente je to 50 na 50," uviedol športový riaditeľ BK Mladá Boleslav Radim Vrbata.