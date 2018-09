ŠKANDÁL V NEMECKU: Správa opisuje tisíce prípadov zneužívania v cirkvi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. septembra (TASR) - Správa o sexuálnom zneužívaní v katolíckej cirkvi v Nemecku podrobne opisuje 3677 prípadov zneužívania kňazmi v rokoch 1946-2014. V stredu o tom informovali dve popredné nemecké médiá, spravodajský portál Spiegel Online a týždenník Die Zeit.Obe médiá podľa tlačovej agentúry AP uviedli, že správu si objednala Konferencia biskupov Nemecka a vypracovali ju tri univerzity. A v jej závere sa uvádza, že vyše polovica obetí bola vo veku 13 rokov a menej a väčšinou išlo o chlapcov. Každý šiesty prípad sa týkal znásilnenia a do sexuálneho zneužívania bolo zapletených najmenej 1670 kňazov, uviedli obe médiá. Okolo 969 obetí zneužívania boli miništranti, dodal Die Zeit.V správe sa tiež píše, že skutočné počty obetí sú pravdepodobne oveľa vyššie. K takémuto záveru dospelo bádanie expertov z univerzít v Giessene, Heidelbergu a Mannheime.Konferencia biskupov Nemecka sa zatiaľ v správe nevyjadrila, ale oznámila, že pripravuje odpoveď. Konferencia žiadala, aby jej správu predložili do 25. septembra, napísali obe médiá.Die Zeit takisto informoval, že výskumníci nemali možnosť nahliadnuť do originálnych cirkevných spisov, ale museli odovzdať dotazníky diecézam, ktoré potom poskytli informácie.Výskumníci vo svojich záveroch píšu, že existujú dôkazy, že s niektorými spismi sa manipulovalo alebo boli zničené, mnohé prípady vôbec neboli posunuté justícii a že niekedy podozrivých zo zneužívania - predovšetkým kňazov - jednoducho premiestnili do inej diecézy bez toho, aby boli o ich minulosti informovaní tamojší veriaci.Katolícka cirkev už dlho zápasí so sexuálnym zneužívaním duchovnými.Katolíckou cirkvou v Nemecku v roku 2010 otriasol škandál okolo sexuálneho zneužívania, ktorý spustil šéf jezuitskej školy v Berlíne, keď verejne porozprával o desaťročia trvajúcom sexuálnom zneužívaní stredoškolákov kňazmi. Potom vystúpil na verejnosť celý rad obetí z celej krajiny, ktorí boli sexuálne zneužívaní príslušníkmi katolíckej cirkvi. Tento škandál sa čoskoro preniesol aj za hranice Nemecka a otriasal katolíckou cirkvou po celom svete.Závery vyšetrovania v Spojených štátoch minulý mesiac ukázali, že v štáte Pennsylvánia dochádzalo k bezuzdnému sexuálnemu zneužívaniu - 300 katolíckych kňazov tam zneužilo vyše 1000 detí.Tento týždeň už skôr Vatikán oznámil, že pripravuje "nutné vysvetlenia" obvinení, že najvyšší vatikánski predstavitelia vrátane pápeža Františka zakrývali sexuálne zneužívanie dnes už zdiskreditovaného bývalého amerického kardinála.