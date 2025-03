ŠKANDÁL V NHL: Draftová jednotka dostala 20-zápasový dištanc za doping

Kanadský hokejista Aaron Ekblad si odpyká 20-zápasový dištanc bez nároku na mzdu za užitie látky zvyšujúcej výkonnosť. V noci na utorok o tom informovala zámorská NHL, ktorá 29-ročnému obrancovi Floridy Panthers podľa podmienok kolektívnej zmluvy uložila povinnosť absolvovať asistenčný program pre hráčov, ktorých trápia závislosti alebo mentálne problémy.





Do konca základnej časti súťaže zostáva "panterom" odohrať 18 stretnutí, Ekblad sa tak bude môcť vrátiť až v treťom zápase prvého kola play off Východnej konferencie. "Správa, že som neprešiel náhodným testom ma šokovala. V konečnom dôsledku som urobil chybu, keď som užil niečo, čo mi pomohlo zotaviť sa z nedávnych zranení, bez toho, aby som sa predtým o tom poradil s príslušnými lekármi a tímovým personálom. Sklamal som svojich spoluhráčov, organizáciu Panthers a našich skvelých fanúšikov. Za to sa im úprimne ospravedlňujem. Prijal som zodpovednosť za svoju chybu a po skončení trestu budem plne pripravený vrátiť sa späť k tímu. Dostal som tvrdú lekciu a už sa neviem dočkať návratu k spoluhráčom," uviedol Ekblad pre oficiálny web súťaže.Ekblada si v roku 2014 vybral úradujúci držiteľ Stanleyho pohára z prvej priečky draftu. Dovedna odohral v základnej časti profiligy 732 zápasov, v ktorých nazbieral 380 bodov.