Škandinávske aerolínie SAS zrušia v stredu ďalších 504 letov

Štokholm 30. apríla (TASR) - Škandinávske aerolínie SAS škrtajú pre štrajk pilotov ďalšie lety. V stredu (1. 5.) zrušia 504 letov po celej Škandinávii, oznámili v utorok SAS. To sa celkovo dotkne 47.000 cestujúcich.Piloti SAS vstúpili do štrajku v piatok (26. 4.). Dôvodom bolo prerušenie rokovaní s odbormi, ktoré ich zastupujú. Aerolínie museli škrtnúť 70 % svojich letov a doteraz ich (vrátane stredy) zrušili celkovo 3306. Celkovo to narušilo plány takmer 330.000 cestujúcich. Rušenia sa netýkajú približne 30 % letov, ktoré pre SAS realizujú partnerské letecké spoločnosti.Piloti požadujú zvýšenie platov o 13 %, zatiaľ čo mediátori ponúkli nárast o 2,3 %. Podľa analytikov si SAS len ťažko môže dovoliť splniť požiadavky pilotov vzhľadom na tvrdé prostredie, v ktorom aerolínie operujú.SAS uviedli, že ľutujú problémy, ktoré spôsobili svojim zákazníkom a že sa budú snažiť vyriešiť spor s odbormi čo najrýchlejšie. Odbory však neprejavili pripravenosť vrátiť sa za rokovací stôl po stroskotaní doterajších diskusií.