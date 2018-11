Skateboarding: Tury má našliapnuté na olympiádu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) - Slovensko by mohlo mať na olympijských hrách v Tokiu 2020 zastúpenie aj zásluhou nového športu - skateboardingu. Táto disciplína sa na OH predstaví prvýkrát v histórii a Slovák Richard Tury je v nej na čele Svetového pohára.Dvadsaťpäťročný Tury prednedávnom získal titul slovenského i českého šampióna. Slovensko reprezentuje v disciplíne street skateboarding, okrem toho sa jazdí ešte v tzv. bazénoch na U-rampe. Ide o šport, ktorý pochádza z americkej Kalifornie. Jeho názov je odvodený od základnej pomôcky, ktorá mala podľa pôvodnej myšlienky simulovať jazdu na vlnách, a ktorá sa používa pre jazdu a predvádzanie trikov. Touto pomôckou je skateboard. V street skateboardingu sa hodnotí celá škála jazdy. Jej štýl, prevedenie trikov a využitie samotného skateparku.Tury je vo Svetovom pohári na čele s počtom 33.900 bodov, druhý Japonec Dajcuke Ikeda nazbieral 29.000 bodov. Tretí je Francúz Joseph Garbaccio 27.800 bodmi. Skateboardistov teraz čaká olympijská kvalifikácia, na programe majú osem, alebo deväť pretekov. Miesta konania ešte pretekári nepoznajú, ale body do kvalifikácie budú zbierať aj na januárových MS v brazílskom Riu de Janeiro. Už v piatok však Tury odlieta do Amsterdamu na sústredenie.povedal Tury na štvrtkovej tlačovej konferencii v priestoroch Športového centra polície. Z každého kontinentu postúpia na OH štyria jazdci medzi mužmi i ženami. Konečné poradie by malo byť známe približne mesiac a pol pred začiatkom OH.Na MS bude Slovensko reprezentovať okrem Turyho aj Dominika Králiková.dodal Tury. Keďže ide o novú disciplínu, je možné, že do Tokia si pretekári vybojujú miesta už na MS.Pretekári budú získavať body na OH počas kvalifikačných jázd, ktoré majú jednotný formát. Každý pretekár absolvuje dve 45-sekundové jazdy, počas ktorých sa bude hodnotiť rýchlosť, ale najmä triky.Slovenský reprezentant bude patriť medzi horúce želiezka v ohni, nádej na štart pod piatimi kruhmi je veľká:povedal pre TASR Tury a prezradil aj to, kto by mu mohol konkurovať v boji o popredné miesta: