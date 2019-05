Skauta Ota Haščáka očaril výkonmi Hronek, na titul favorizuje Rusov

Na archívnej snímke bývalý slovenský reprezentant Oto Haščák. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 16. mája (TASR) - Hokejové MS na Slovensku si nenechal ujsť ani bývalý dlhoročný reprezentant SR Oto Haščák, ktorý už niekoľko rokov pracuje ako skaut pre klub NHL New York Rangers. Ako uviedol v rozhovore pre TASR, šampionát dosahuje z herného hľadiska zatiaľ veľmi vysokú úroveň. Na titul favorizuje Rusov, i keď okruh kandidátov na zlato je podľa neho širší.Haščák v prvých dňoch zakotvil v Bratislave, kde sledoval zápasy B-skupiny.načrtol náplň svojej práce. Vytypovaných hráčov sleduje počas celej sezóny, z hľadiska jeho reportov sú však majstrovstvá sveta kľúčové:V Bratislave videl zápasy slabšej i lepšej úrovne, celkovo však hodnotí šampionát ako veľmi kvalitný.povedal niekdajší reprezentačný útočník pre TASR.Samozrejme, v drobnohľade má najmä hráčov newyorských "jazdcov".Z mladších hráčov ho upútal český obranca Filip Hronek, ktorý v tejto sezóne prerazil do zostavy Detroitu.vyzdvihol Haščák výkony 21-ročného beka, ktorý v prvých troch zápasoch na MS nazbieral päť bodov (2+3). Českí novinári ho už prirovnávajú k bývalému produktívnemu obrancovi Marekovi Židlickému:Jedným okom Haščák sleduje aj dianie v Košiciach, kde sa na ľade Steel arény preháňajú dve najväčšie talenty súčasného svetového hokeja Fín Kaapo Kakko a Američan Jack Hughes. Obaja 18-roční útočníci bojujú o post tohtoročnej draftovej jednotky. Na šampionáte má zatiaľ navrch Kakko, ktorý nastrieľal už päť gólov, Hughes na prvý bod stále čaká.Už prvé dni naznačili silu tímov, Haščák už má svojho favorita na titul.Už dávno nebola na MS taká vysoká účasť hráčov z NHL, ako tento rok v Bratislave a Košiciach. Podľa Haščáka je to veľmi prínosné z hľadiska rozvoja hokeja.Američania a Kanaďania zmenili svoj prístup a na MS posielajú to najlepšie, čo majú práve k dispozícii.Spoza zámoria už presiakli snahy expandovať do Európy v ešte väčšom formáte, hovorí sa o možnom vytvorení európskej divízie NHL.dodal Haščák.