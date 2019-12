Skauti budú roznášať Betlehemské svetlo už po tridsiaty raz

Na snímke členovia troch skautských organizácií pôsobiacich na Slovensku – Slovenského skautingu, Federácie skautov Európy a Zväzu skautov maďarskej národnosti prinášajú symbolicky ľudom betlehemské svetlo do Dómu sv. Martina v Bratislave 15. decembra 2019, archvína foto. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Prievidza 22. decembra (TASR) - Skautskí dobrovoľníci z Prievidze budú tento rok roznášať Betlehemské svetlo už po tridsiaty raz. Plamienok odpálený v Bazilike Narodenia Pána sa rozšíri aj po Prievidzi a okolitých obciach na hornej Nitre. Informoval o tom vodca 14. zboru Prievidza Alojz Vlčko.priblížil Vlčko.Skauti a skautky rozdajú Betlehemské svetlo všetkým záujemcom na Štedrý deň medzi 13.00 a 14.00 h. V Prievidzi to bude na Dlhej ulici, Námestí slobody, Žabníku, v Necpaloch, na Kopaniciach, sídlisku Píly a Zapotôčkach. V Bojniciach pri lekárni na sídlisku Lúčky, pred Kostolom sv. Martina a v Dubnici.doplnil Vlčko.Slovenskí skauti priniesli Betlehemské svetlo z Rakúska 14. decembra, kde ho pre všetkých ľudí na Slovensku odpálili počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v kostole sv. Leopolda vo Viedni. V ten deň ho odovzdali i prezidentke SR Zuzane Čaputovej.Betlehemské svetlo do Prievidze priviezli skauti už tradične vlakom z Bratislavy tesne pred Vianocami, a to v sobotu (21. 12.) večer. Od tohto dňa už bude horieť aj v metropole hornej Nitry.