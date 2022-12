Skauti prinesú Betlehemské svetlo na Slovensko po tridsiaty tretíkrát, roznášať ho budú až do Štedrého dňa

Lomnický štít

Dieťa svetla





Tradícia Betlehemského svetla v Európe vznikla už v roku 1099, v období krížových výprav.



Jeden člen výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z "večného" svetla, ktoré horí v Betleheme.



Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema.



Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia pretrváva dodnes a Betlehemské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia.





8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Betlehemské svetlo prinesú skauti na Slovensko už 10. decembra. Podľa tajomníčky Rady pre komunikáciu Slovenského skautingu Márie Dirgovej skauti ho prinesú z Viedne už po tridsiaty tretíkrát a počas najbližších dvoch týždňov zabezpečia jeho rozvoz po Slovensku, pričom ho po dvojročnej prestávke budú rozvážať aj vlakovými spojeniami.Už túto nedeľu ho prinesú k našim východným hraniciam, aby si ho mohli prevziať ukrajinskí skauti, a pomyselne tak rozsvietiť svoju krajinu nádejou a mierom, ktoré práve svetlo z Betlehema symbolizuje.V utorok 13. decembra ho odovzdajú aj prezidentke Zuzane Čaputovej . Hlava štátu prevezme plamienok od skautskej delegácie na čele s náčelníkom Slovenského skautingu Jánom Mitríkom a skautmi z Veľkého Zálužia, ktorí vyhrali celoslovenskú súťaž s názvom Družina roka v roku 2022.Počas posledného predvianočného víkendu, v sobotu 17. decembra, už od skorého rána budú skautské posádky roznášať vlakmi svetlo po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 300 miest a obcí.Betlehemské svetlo sa dostane aj do obcí, kde nie je vlakové spojenie, aby k nemu mal prístup čo najväčší počet ľudí. Skauti budú roznášať svetlo až do Štedrého dňa.Svetlo prinesú do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, budú ho odpaľovať veriacim na predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach, doručia ho k ľuďom priamo domov a zavítajú už po 29-krát aj na pomyselnú strechu Slovenska, na Lomnický štít.Prvýkrát prevzali slovenskí skauti Betlehemské svetlo od rakúskych skautov v roku 1990 a odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku.Tradične ho odpaľujú na ekumenickej slávnosti, kam ho prinesie z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme Dieťa svetla, teda rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie, ochotu pomáhať druhým a povšimnutiahodné skutky.