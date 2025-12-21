Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 21.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohdan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. decembra 2025

Skauti vyniesli Betlehemské svetlo do výšky 2 634 metrov, rozžiarilo Lomnický štít aj Skalnatú chatu


Tagy: Betlehemské svetlo Skauti Tatranský ľadový dóm Vysoké Tatry

Betlehemské svetlo už žiari aj na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách. Vyniesli ho tam v nedeľu ...



Zdieľať
65880d2f9e4af200736230 676x488 21.12.2025 (SITA.sk) -

Betlehemské svetlo už žiari aj na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách. Vyniesli ho tam v nedeľu dopoludnia skauti. Z pomyselnej strechy Slovenska tak žiari už po tridsiaty druhý raz. Takzvané svetlo pokoja zahorelo aj na Skalnatej chate a ďalej poputuje na Hrebienok i do Tatranského ľadového dómu.



Skauti majú výsadu vynášať svetlo na najvyššie obývané miesto


Výsadu vynášať Betlehemské sveto na najvyššie obývané miesto majú každoročne skauti spod Tatier. „Na Lomničák sa takto dostanú skauti za zásluhy. Z každého zboru môžu ísť vždy iba dvaja,“ vysvetlila koordinátorka Betlehemského svetla pre Podtatranskú skautskú oblasť Veronika Hamráková.



Ide o odmenu za ich pomoc a úsilie pri organizovaní akcií alebo vedení družinoviek, teda stretnutí malých skautských skupín, ktoré sú centrom skautského programu. „Je to výsluha za našu celoročnú činnosť, tým, ako sa snažíme, chodíme na akcie, pomáhame, staráme sa o deti, snažíme sa preukázať väčší záujem. Je to pre nás veľká motivácia, keď môžeme ísť na konci roka sem,“ potvrdila skautka Ema.


Na Lomnický štít neputoval len jeden lampáš. „Dávame pozor, máme pre istotu aj viac lampášov, ak by náhodou plamienok zhasol,“ ozrejmila skautka Tamara Taratutová z Levoče.



Nie každý rok sa výstup podarí


Dostať Betlehemské svetlo do výšky 2 634 metrov nad morom sa skautom nepodarí každý rok. Vlani im zámer prekazilo veterné počasie, na lanovku sa nedostali. „Veľmi sa teším, že v tomto roku sa nám podarilo vyjsť aj na Skalnaté pleso, aj na Lomničák,“ poznamenala Hamráková.


Prvá cesta Betlehemského svetla vedie tradične z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Blízkom východe však museli nájsť bezpečnejšie riešenie. Plamienok preto v jaskyni Narodenia Pána odpálil miestny chlapec Jeries Fadi Khier a následne bolo Betlehemské svetlo letecky dopravené do Rakúska, odkiaľ sa dostalo aj na Slovensko.



„Je to paradox. Pre mňa samotného je to vždy zamyslenie, keď sa pýtam, Pane, prečo si si vybral krajinu, kde ten pokoj, ktorý ohlásili anjeli, nie a nie nastať. Možno je to práve výzva, že ak by bol pokoj, tak by nás to možno tak ustrnulo. Je to výzva zabojovať o pokoj aj v našej krajine, ako aj inde. Je to o istom úsilí, ktoré je potrebné vyvinúť, keď chceme mať pokoj. Je to o úsilí mať pokoj v našom srdci,“ povedal spišský biskup František Trstenský, ktorý sa so skautmi vybral na Lomnický štít a ktorý sám v minulosti študoval v Betleheme.


„Obdivujem skautov a som vďačný, že ich máme na Slovensku. Sú veľmi disciplinovaní, čo potrebuje možno vidieť aj naša mladá generácia. A teda, že keď má človek istý rytmus a starostlivosť o niečo, čo má chrániť, je to dobré,“ dodal.



Svetlo pokoja sa dostalo do stoviek miest


Počas soboty 20. decembra doručili skauti plamienok pokoja do viac ako 300 miest a obcí naprieč krajinou, a to po 26 hlavných aj vedľajších železničných tratiach. Rovnako aj do obcí bez železničného spojenia, aby bolo dostupné pre čo najviac ľudí. Betlehemské svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru a jednoty ako univerzálne hodnoty, ktoré spájajú ľudí bez ohľadu na vierovyznanie, cirkevnú príslušnosť či svetonázor.



Plamienok z Betlehema bude až do Štedrého dňa postupne dostupný na odpálenie vo väčšine slovenských kostolov. Skauti zároveň všetkým záujemcom odporúčajú priniesť si vlastnú sviečku alebo lampáš chránený pred vetrom a po prinesení domov umiestniť Betlehemské svetlo na bezpečné, dobre vetrané miesto s nehorľavým okolím.




Zdroj: SITA.sk - Skauti vyniesli Betlehemské svetlo do výšky 2 634 metrov, rozžiarilo Lomnický štít aj Skalnatú chatu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Betlehemské svetlo Skauti Tatranský ľadový dóm Vysoké Tatry
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Zoroslav Kollár dáva vlastný možný prospech bokom. Pellegriniho vyzval na veto trestnej novely – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 