21. decembra 2025
Skauti vyniesli Betlehemské svetlo do výšky 2 634 metrov, rozžiarilo Lomnický štít aj Skalnatú chatu
Betlehemské svetlo už žiari aj na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách. Vyniesli ho tam v nedeľu ...
Betlehemské svetlo už žiari aj na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách. Vyniesli ho tam v nedeľu dopoludnia skauti. Z pomyselnej strechy Slovenska tak žiari už po tridsiaty druhý raz. Takzvané svetlo pokoja zahorelo aj na Skalnatej chate a ďalej poputuje na Hrebienok i do Tatranského ľadového dómu.
Skauti majú výsadu vynášať svetlo na najvyššie obývané miesto
Výsadu vynášať Betlehemské sveto na najvyššie obývané miesto majú každoročne skauti spod Tatier. „Na Lomničák sa takto dostanú skauti za zásluhy. Z každého zboru môžu ísť vždy iba dvaja,“ vysvetlila koordinátorka Betlehemského svetla pre Podtatranskú skautskú oblasť Veronika Hamráková.
Ide o odmenu za ich pomoc a úsilie pri organizovaní akcií alebo vedení družinoviek, teda stretnutí malých skautských skupín, ktoré sú centrom skautského programu. „Je to výsluha za našu celoročnú činnosť, tým, ako sa snažíme, chodíme na akcie, pomáhame, staráme sa o deti, snažíme sa preukázať väčší záujem. Je to pre nás veľká motivácia, keď môžeme ísť na konci roka sem,“ potvrdila skautka Ema.
Na Lomnický štít neputoval len jeden lampáš. „Dávame pozor, máme pre istotu aj viac lampášov, ak by náhodou plamienok zhasol,“ ozrejmila skautka Tamara Taratutová z Levoče.
Nie každý rok sa výstup podarí
Dostať Betlehemské svetlo do výšky 2 634 metrov nad morom sa skautom nepodarí každý rok. Vlani im zámer prekazilo veterné počasie, na lanovku sa nedostali. „Veľmi sa teším, že v tomto roku sa nám podarilo vyjsť aj na Skalnaté pleso, aj na Lomničák,“ poznamenala Hamráková.
Prvá cesta Betlehemského svetla vedie tradične z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Blízkom východe však museli nájsť bezpečnejšie riešenie. Plamienok preto v jaskyni Narodenia Pána odpálil miestny chlapec Jeries Fadi Khier a následne bolo Betlehemské svetlo letecky dopravené do Rakúska, odkiaľ sa dostalo aj na Slovensko.
„Je to paradox. Pre mňa samotného je to vždy zamyslenie, keď sa pýtam, Pane, prečo si si vybral krajinu, kde ten pokoj, ktorý ohlásili anjeli, nie a nie nastať. Možno je to práve výzva, že ak by bol pokoj, tak by nás to možno tak ustrnulo. Je to výzva zabojovať o pokoj aj v našej krajine, ako aj inde. Je to o istom úsilí, ktoré je potrebné vyvinúť, keď chceme mať pokoj. Je to o úsilí mať pokoj v našom srdci,“ povedal spišský biskup František Trstenský, ktorý sa so skautmi vybral na Lomnický štít a ktorý sám v minulosti študoval v Betleheme.
„Obdivujem skautov a som vďačný, že ich máme na Slovensku. Sú veľmi disciplinovaní, čo potrebuje možno vidieť aj naša mladá generácia. A teda, že keď má človek istý rytmus a starostlivosť o niečo, čo má chrániť, je to dobré,“ dodal.
Svetlo pokoja sa dostalo do stoviek miest
Počas soboty 20. decembra doručili skauti plamienok pokoja do viac ako 300 miest a obcí naprieč krajinou, a to po 26 hlavných aj vedľajších železničných tratiach. Rovnako aj do obcí bez železničného spojenia, aby bolo dostupné pre čo najviac ľudí. Betlehemské svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru a jednoty ako univerzálne hodnoty, ktoré spájajú ľudí bez ohľadu na vierovyznanie, cirkevnú príslušnosť či svetonázor.
Plamienok z Betlehema bude až do Štedrého dňa postupne dostupný na odpálenie vo väčšine slovenských kostolov. Skauti zároveň všetkým záujemcom odporúčajú priniesť si vlastnú sviečku alebo lampáš chránený pred vetrom a po prinesení domov umiestniť Betlehemské svetlo na bezpečné, dobre vetrané miesto s nehorľavým okolím.
