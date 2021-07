Skialpinizmus bude súčasťou ZOH 2026 v Cortine d’Ampezzo, pribudne až päť súťaží

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.7.2021 (Webnoviny.sk) - Na zimných olympijských hrách v roku 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo bude nové športové odvetvie pod piatimi kruhmi - skialpinizmus. Je to jeden zo záverov 138. zasadnutia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) , ktoré sa práve koná v Tokiu.O definitívnom zaradení skialpinizmu do programu hier pod piatimi farebnými kruhmi rozhodnú členovia výkonného výboru MOV v júni 2022.Taliani plánujú usporiadať dvoje preteky v skialpinizme pre mužov a dvoje pre ženy (šprint + individuálne preteky) plus spoločnú súťaž miešaných tímov. V štartovnom poli by malo v oboch kategóriách figurovať po 48 skialpinistov.Skialpinizmus bude prvý nový šport v programe ZOH od roku 1998, keď v japonskom Nagane prvýkrát bojovali o medaily snoubordisti."Je to skvelá novinka. Zhodli sme sa jednohlasne o rozšírení programu zimných hier v roku 2026," uviedol na twitteri francúzsky člen MOV Tony Estanguet.Novými športovými odvetviami v programe letných hier v Tokiu, ktoré sa začnú už v piatok 23. júla, budú športové lezenie, surfing, skejtbording a karate. Čo sa týka karate, bude to zatiaľ len jednorazová premiéra na olympijskej pôde.