Skipasy v slovenských lyžiarskych strediskách zdražejú, viacerí prevádzkovatelia prechádzajú na plávajúce ceny

Lyžiarske kurzy neutrpia

Sviatočné termíny sa plnia

12.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ceny vstupných nákladov pre prevádzku horských lyžiarskych stredísk na Slovensku budú síce vyššie, ale nie likvidačné. Lyžiari by sa však mali pripraviť na vyššie cenyNa tohtotýždňovom tlačovom brífingu v Liptovskom Mikuláši to uviedol Bohuš Hlavatý , výkonný riaditeľ združenia Lavex , ktoré zastupuje viac ako dve stovky prevádzkovateľov, dodávateľov a partnerov lanoviek a vlekov v slovenských horských strediskách.„V kombinácii so šetrením nákladov sa zvýšia cenyv stredne veľkých strediskách o dve až tri eurá na deň, v menších strediskách to bude ešte menej. Dobrá správa je, že cenypre lyžiarske kurzy zostali nezmenené alebo len s minimálnym nárastom,“ poznamenal Hlavatý.Lyžiarom odporúča možnosť ušetriť financie skorším online nákupom. „Viaceré strediská investovali prostriedky aj do systémov predaja a prechádzajú na plávajúce ceny, čím nielen šetria čas a peniaze zákazníkom, ale umožňujú areálom lepšie regulovať návštevnosť a ponúknuť nižšie ceny v dňoch so slabšou návštevnosťou," uviedol riaditeľ Lavexu.Horské strediská podľa jeho slov pred touto zimnou sezónou investovali do rozvoja viac než 25 miliónov eur, dominantnou investíciou je nová kabínková lanovka v Jasnej.„V tomto roku očakávame, okrem tradične výbornej návštevnosti domácich lyžiarov, aj pocovidový návrat lyžiarov z Poľska a Čiech. Termíny na Vianoce a Nový rok sa plnia a preto odporúčame neváhať s rezerváciami už v tomto období,“ dodal Hlavatý.Zimná lyžiarska sezóna na Slovensku začne slávnostným otvorením 3. decembra v Jasnej, v závislosti od snehových podmienok sa postupne budú pridávať ostatné lyžiarske strediská.