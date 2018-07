Skladové priestory v ľubovnianskej škole Vsetínska prestavujú na herňu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Stará Ľubovňa 23. júla (TASR) – Skladové priestory v Materskej škole (MŠ) Vsetínska v Starej Ľubovni prestavujú na herňu. Projekt relaxačno-pohybovej miestnosti sa posunul do ďalšej fázy realizácie a tou sú samotné stavebné práce. Zrealizovaním zámeru podľa prednostu tamojšieho Mestského úradu Aleša Solára škôlka opäť zvýši kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom nového priestoru i materiálového vybavenia.priblížil Solár.Vzhľadom na to, že daná miestnosť sa bude využívať ako relaxačno-pohybová, umiestnia tam aj prvky určené na vykonávanie rôznych športových aktivít, a to gymnastickú lavičku, lezecké lano, hojdačku, predškolskú rebrinku, drevené schodisko so šmýkačkou i minibránku. Rekonštrukcia priestorov je zároveň zameraná aj na zvýšenie energetickej efektívnosti.Projekt je financovaný z prostriedkov poskytnutých prostredníctvom dotácie Ministerstva financií SR vo výške 12.500 eur a z rozpočtu mesta vo výške 2500 eur. Realizácia stavebných prác by mala trvať dva mesiace.uzatvára Solár.