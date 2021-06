Sklamaní Slováci po Švédsku: Mohol to byť zlatý bod

Prehra so Švédskom na EURO 2020 po góle Emila Forsberga z penalty skomplikovala šance slovenských futbalistov na postup do osemfinále. Po súboji v Petrohrade neskrývali slovenskí reprezentanti sklamanie či hnev. Pred svojím záverečným duelom v E-skupine v Španielsku unisono tvrdili, že na turnaji budú do poslednej chvíle bojovať o vytúžené osemfinále.





Brankár Martin Dúbravka podržal mužstvo pri viacerých šanciach hráčov Tre kronor. Penaltová situácia a inkasovaný gól v 77. minúte ho poriadne roztrpčili. "Teraz vo mne prevládajú emócie a hnev. Z môjho pohľadu do mňa hráč nabehol a spadol. Penaltový zákrok to podľa mňa nebol. Som sklamaný, mali sme naviac," hodnotil po zápase brankár Newcastlu United, podľa ktorého výsledok nebol tak úplne spravodlivý: "Mrzí ma, že to takto dopadlo. Chlapci makali a na konci možno mohla byť penalta v náš prospech. Boli sme lepší počas celého zápasu a nezaslúžili sme si prehrať. Mali sme viac z hry, lepšie držanie lopty. Pri samotnom pokutovom kope sa s tým nedalo nič robiť. Trafil to prudko k tyči, takto sa majú kopať penalty. Určite to nevzdáme. Na týchto dvoch zápasoch sa dá stavať. Do poslednej chvíle sa budeme biť."Kapitán Marek Hamšík vydržal na ihrisku do gólu, po ktorom ho vystriedal László Bénes. Po zápase ho škrelo, že so spoluhráčmi neuhrali remízu, ktorá by im s vysokou pravdepodobnosťou zaistila vyraďovaciu fázu. "Škoda, keby neodpískali penaltu, remízu by sme zrejme udržali a bol by to zlatý bod. Boli sme trochu pasívnejší v druhom polčase a doplatili sme na to," uviedol Hamšík, ktorý však flintu do žita zďaleka nehádže: "Stále je to otvorené, musíme dobre zregenerovať. Vieme, že Španieli sú favoriti na prvenstvo v skupine a aj kandidáti na triumf na turnaji. Bude to veľmi náročné."

Pri výhre 2:1 nad Poľskom dostal krídelník Sassuola Lukáš Haraslín šancu v základe, v piatok naskočil do hry v druhom polčase. "Zápas bol o jednom góle, bohužiaľ, strelili ho Švédi a my sme prehrali. Máme ešte zápas so Španielmi pred sebou a dúfam, že nebude posledný na turnaji," zhodnotil Haraslín, ktorý vysvetlil aj s akými zámermi ho tréner Štefan Tarkovič posielal na ihrisko, keď vymenil Petra Pekaríka: "Švédi hrali často cez ľavú stranu, musel som sa vracať s ich obrancom až ku našej brány. Snažil som sa vytvoriť tlak, to sa nám na konci aj podarilo, ale gól sme, bohužiaľ, nestrelili."



Rozhodnutie trénera vynechať ho zo základu absolútne rešpektoval: "Že nebudem v základe, rozhodol tréner a tú zmenu som akceptoval, nebol som nahnevaný. Dostal som šancu z lavičky a mám ďalší štart na ME. Mali sme svoje šance, žiaľ, netrafili sme do priestoru brány. Musíme si zobrať z tohto duelu dobré veci a poučiť sa zo zlých. Skupina je zamotaná, to možno nik nečakal. Zápas so Španielskom bude otvorený."