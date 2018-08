Sklamaný Bakoš po vypadnutí s Crvenou Zvezdou: Zabojujeme o EL

Na snímke Marek Bakoš (Trnava) oslavuje gól v odvete 3. predkola Ligy majstrov vo futbale FC Spartak Trnava - Crvena Zvezda Belehrad v Trnave v utorok 14. augusta 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 15. augusta (TASR) - Sklamanie po vypadnutí s Crvenou Zvezdou Belehrad v 3. predkole Ligy majstrov 2018/2019 bude v tábore futbalistov Spartaka Trnava istý čas rezonovať, dlho by však nemalo, keďže pred slovenským šampiónom stoja nové výzvy. Okrem domácej scény predovšetkým črtajúca sa šanca na postup do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA. Súťaže, ktorá má z ekonomického i športového hľadiska pre akéhokoľvek slovenského zástupcu mimoriadny cveng. Naposledy sa v nej predstavil bratislavský Slovan v sezóne 2014/2015, v konkurencii Neapola, Young Boys Bern a Sparty Praha nezískal ani bod.Trnavčania dosiahli remízou 1:1 v Belehrade výsledok, ktorý im pred domácou odvetou dával solídne vyhliadky na postup, hoci favoriti neboli. Po góle Mareka Bakoša v 6. minúte šance ešte stúpli, ale len nakrátko, keďže už o niekoľko desiatok sekúnd hostia schladili eufóriu zverencov trénera Radoslava Látala a odpovedali rovnakou mincou ako Spartak v Belehrade po góle Erika Grendela. Vyrovnaný zápas s minimom šancí, aj keď s miernou prevahu srbského šampióna, dospel až do predĺženia. V ňom rozhodol o triumfe Crvenej Zvezdy presný zásah Nemanju Radonjiča, ktorý potvrdil skvelú individuálnu techniku. Spartak mohol v úplnom závere aspoň vyrovnať, ale kapitán Boris Godál poslal loptu z jedenástky delovkou len do brvna.zhodnotil duel autor jediného trnavského gólu Marek Bakoš.Po vypadnutí na ňom bolo vidieť známky sklamania a smútku, ale aj odhodlanie zabojovať o dosiahnutie nových cieľov.poznamenal útočník, ktorý prišiel do Spartaka len pred dvoma týždňami na hosťovanie z Viktorie Plzeň.Trnavské futbalové "peklo" na tribúnach chytilo za srdce aj jeho. Fanúšikom by doprial jesennú časť vyplnenú šiestimi lukratívnymi súbojmi v európskom pohári číslo dva.priznal Bakoš, ktorý sa proti Crvenej Zvezde na hrote, nevypustil žiadny loptový súboj.V závere stretnutia mu pribudol na hrot útoku nový "parťák" - pôvodne stopér Ivan Hladík. Aj týmto nečakaným ťahom chcel kormidelník Spartaka prekvapiť súpera, čo sa mu sčasti podarilo. Hladík síce svojou výškou na sformovanú obranu Crvenej Zvezdy príliš neplatil, ale v nadstavenom čase rozhodca po faule na neho ukázal na biely bod.Na futbalistov Trnavy čaká v sobotu 18. augusta o 16.45 h zápas 5. kola Fortuna ligy proti domácemu FC Nitra. Vo štvrtok 23. augusta sa v prvom zápase play off Európskej ligy UEFA stretnú s postupujúcim z dvojice Olimpija Ľubľana - HJK Helsinki (prvý zápas 3:0). Začnú u súpera (štvrtok 23. augusta), v odvete (30. augusta) budú mať výhodu domáceho prostredia.