Sklenár navštívil operačné veliteľstvo v Banskej Bystrici, zaujímal sa o priebeh rekonštrukcií a potreby príslušníkov

Dôležitá úloha SOV

Revitalizácia sídla SOV

17.7.2023 (SITA.sk) - Spoločné operačné veliteľstvo (SOV) významnou mierou prispieva k plneniu medzinárodných vojenských záväzkov SR a podieľa sa aj na spracovaní operačných plánov NATO EÚ . Uviedol to minister obrany Martin Sklenár , ktorý navštívil SOV v Banskej Bystrici.Sklenár sa v nadväznosti na samit NATO vo Vilniuse zaujímal aj o regionálne plány Aliancie, pričom vyzdvihol dôležitú úlohu SOV pri ich zavádzaní do praxe. Minister sa na návšteve SOV zaujímal najmä o stav infraštruktúry, priebeh rekonštrukcií, denná rutina príslušníkov, ich úlohy či potreby. V tlačovej správe o tom informoval Komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR Sklenár poďakoval príslušníkom SOV. Tiež vyhlásil, že ich zásluhou je výrazne zefektívnený proces plánovania a riadenia spoločných operácii ozbrojených síl, ako aj riešenie krízových situácii v dôsledku rôznych katastrof.„Nie je to ľahká úloha, krízy a udalosti z posledných rokov však potvrdzujú, že existencia takejto stálej veliteľskej štruktúry predurčenej riadiť všetky operácie na operačnej úrovni velenia je nevyhnutná,“ uviedol Sklenár a súčasne pripomenul, že SOV nadobudlo operačnú spôsobilosť v septembri 2021 a jeho vznik bol reakciou na zmeny bezpečnostného prostredia.MO SR ďalej priblížilo, že aktuálnou výzvou SOV je revitalizácia jeho sídla, a teda historickej budovy z roku 1938.„Za účelom revitalizácie sídla SOV rezort obrany plánuje do konca roka 2026 preinvestovať viac ako 13 miliónov eur. Vďaka týmto prostriedkom zabezpečíme veliteľstvu adekvátne podmienky pre plnenie úloh v prospech obrany SR,“ uzavrel Sklenár.