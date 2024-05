Škoda Auto Slovensko oslavuje hokejové majstrovstvá sveta akčnými modelmi Drive

Zákazníci sa môžu tešiť na modely Fabia, Scala, Kamiq a Karoq v akčnom prevedení Drive s bohatou výbavou za akciové ceny



Výhodné ceny, bonus do výšky 2 500 eur a flexibilné financovanie Škoda NaMieru



Škoda Auto Slovensko je partnerom všetkých kategórií slovenských reprezentácií, ako aj projektu Hokejová galaxia, ktorý sa zameriava na rozvoj ženského hokeja



Oslava hokejového sviatku s vozidlami Škoda

Obľúbené vozidlá Škoda teraz ešte výhodnejšie

Populárne modely Fabia, Scala, Kamiq a Karoq patria stabilne k veľmi obľúbeným voľbám u

súkromných zákazníkov. V akčných verziách Drive sa stávajú ešte atraktívnejšími, a to vďaka

bohatej výbave za zvýhodnenú cenu, ako aj množstvu ďalších benefitov.

Bohatšia výbava, atraktívne ceny

Päť rokov bez starostí a výhodné financovanie pre každého

7.5.2024 (SITA.sk) -Už vyše 20 rokov Škoda Auto Slovensko spája svoje meno s podporou ľadového hokeja. Toto dlhoročné partnerstvo je oslavou športového ducha, dynamiky a radosti z hry. A s akčnými modelmi Drive si túto vášeň môžete užiť aj vy - či už hľadáte praktické mestské auto, alebo priestranné SUV, v ponuke Škoda Drive si každý nájde to pravé.Od 10. mája do 26. mája sa 16 najlepších svetových národných tímov stretne na Majstrovstvách sveta IIHF v ľadovom hokeji 2024. Zápasy budú hostiť pražská O2 arena a ostravská Ostravar aréna. Škoda Auto podporuje medzinárodný šampionát ako partner mobility od roku 1992, v roku 1993 sa stala hlavným oficiálnym sponzorom. Ide o najdlhšie sponzorstvo v histórii významných športových udalostí, čo potvrdzuje aj oficiálny zápis v Guinnessovej knihe rekordov.Značka je dlhodobo spätá s hokejom aj na Slovensku. Škoda Auto Slovensko je partnerom všetkých kategórií slovenských reprezentácií, ako aj projektu Hokejová galaxia, ktorý sa zameriava na rozvoj ženského hokeja. Slovenskému zväzu ľadového hokeja aktuálne slúži flotila 15 vozidiel s okrídleným šípom na kapote, ktorú tvorí popri modeloch Scala, Octavia či Kamiq po novom už aj 100% elektrické SUV Enyaq.Zákazníci si môžu vybrať zo štedrej ponuky akčných modelov Drive: na výber je dynamická Fabia, všestranná Scala, kompaktný Kamiq či agilný Karoq. Všetky modely ponúkajú nadupanú výbavu s cenovým bonusom až do 2 500 eur."Naše populárne modely Fabia, Scala, Kamiq a Karoq patria stabilne k veľmi obľúbeným voľbám u súkromných zákazníkov. V akčných verziách Drive sa stávajú ešte atraktívnejšími, a to vďaka bohatej výbave za zvýhodnenú cenu, ako aj množstvu ďalších benefitov," hovorí Roman Rajtár, vedúci marketingu a produktu Škoda Auto Slovensko.Kompaktný modelpatrí dlhodobo k bestsellerom značky na našom trhu, a teraz je ešte výhodnejší. Môžete ho mať už od 13 990 eur (od 176 eur mesačne), pričom Drive bonus predstavuje 1 750 eur z ceny nového vozidla. O komfort na palube sa postará výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, praktická stredová konzola a predná lakťová opierka s odkladacou schránkou Jumbo Box. Jazdu spríjemnia zasa tkané koberce či doplnkové reproduktory vzadu alebo jednoduchá konektivita smartfónu pomocou bezdrôtového Smartlinku. K paketu Drive Plus sa potom pridáva elektrické ovládanie všetkých okien, parkovacia kamera s ostrekovačom, výškovo nastaviteľné predné sedadlá s bedrovými opierkami či 15" zliatinové disky Rotare.Modelyzískavajú v akčnej výbave Drive cenové zvýhodnenie až do výšky 2 500 eur. Paket Drive v tomto prípade ponúka mnoho užitočných funkcií; tempomat ocenia zákazníci snáď pri každej jazde po diaľnici a v zhoršenej viditeľnosti sa o bezpečnosť postarajú predné hmlovky. Chladné rána spríjemnia vyhrievané predné sedadlá a vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla. Scala s paketom Drive môže byť vaša už od 16 990 eur (od 212 eur mesačne), Kamiq štartuje na 18 190 eur (od 225 eur mesačne).V prípade paketu Drive Plus si jazdu s modelom Scala zákazníci užijú vďaka Drive Mode Select, kompletným parkovacím senzorom, zadnej parkovacej kamere a KESSY. Vďaka predĺženému sklu piatych dverí a zatmaveniu skiel SunSet sa navyše Scala premení na štýlový hatchback. Scala s paketom Drive Plus s touto atraktívnou výbavou začína na 18 830 eur.Pri pakete Drive Plus v modeli Kamiq zasa môžete počítať s prémiovými Full LED Matrix prednými svetlometmi, hmlovkami s prisvecovaním a dažďovým senzorom. Navyše, zaparkujete vždy hravo – vďaka kompletným parkovacím senzorom a zadnej kamere. No a vďaka bezkľúčovému otváraniu KESSY sa dostanete do auta naozaj bezproblémovo. Kamiq s touto atraktívnou výbavou v rámci paketu Drive Plus kúpite od 20 670 eur.Obľúbené SUVv prípade akčného modelu Drive ponúkne cenové zvýhodnenie až do 2 500 eur, pričom základná cena modelu štartuje na 26 760 eur (od 321 eur mesačne). Zákazníci sa môžu tešiť na atraktívny vzhľad vďaka Design paketu so 17" zliatinovými diskami Scutus. Do výbavy bol pridaný aj alarm, bezkľúčové otváranie a štartovanie či bezdrôtový Smartlink. Rovnako tak parkovanie bude maličkosťou vďaka parkovacím senzorom vpredu a kamere vzadu.Škoda Auto Slovensko už tradične ponúka na vozidlá predĺženú záruku, vďaka ktorej má zákazník vždy istotu, že mu na vozidle nevzniknú žiadne nepredvídané náklady spojené s opravou a záručné opravy počas predĺženej záruky vyrieši v rámci siete autorizovaných partnerov značky. Akčné modely Drive sú navyše vďaka značkovému financovaniu Škoda Financial Services a ich programom NaMieru či NaRovinu dostupné prakticky pre kohokoľvek.Viac informácií je možné nájsť v sieti autorizovaných partnerov značky Škoda alebo na www.skoda-auto.sk Informačný servis