ŠKODA AUTO Slovensko vysadila v Petržalke stromovú alej

ŠKODA AUTO Slovensko v spolupráci s hlavným mestom Bratislava vysadila novú stromovú alej na Starohájskej ulici v Petržalke



Spolu pribudlo 59 stromov a kríkov, 30 z nich vďaka podpore ŠKODA AUTO Slovensko



Ruku k dielu pridalo aj 50 zamestnancov, ktorí sa rozhodli takto pomôcť prírode aj ľuďom prekonávať horúce letá



Spoločné riešenie

V súčasnej situácii, kedy nám lesy ubúdajú takmer pred očami, je podpora výsadby stromov zodpovednými spoločnosťami jednou z ciest, ako bojovať s klimatickou hrozbou a zvyšovaním globálnej teploty. "V rámci podnikovej Stratégie 2025 je ekológia jedným z našich nosných bodov. Okrem toho, že naše vozidlá spĺňajú tie najprísnejšie emisné normy, zefektívňujeme aj výrobu v prevádzkach a dbáme na maximálne možnú recykláciu materiálov. Vysádzanie stromov v mestách je ďalším krokom, ktorým chceme prispieť k trvalej udržateľnosti," uviedol Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.Škoda sa rozhodla podporiť výsadbu stromov v meste, pretože v lete vedia znížiť teplotu o viac ako päť stupňov Celzia. Tento efekt sa prejavuje nielen na úrovni mesta alebo štvrte, ale dokonca aj na jednotlivých sídliskách – tie so stromami sú výrazne chladnejšie ako sídliská bez nich. Stromy tienia chodníky, cesty a budovy, čím zabraňujú akumulácii tepla a okrem toho uvoľňujú z listov osviežujúcu vlhkosť. Výsadba stromov v meste preto prináša priamy efekt a úľavu počas horúcich letných dní aj nocí.V Bratislave je situácia s výsadbou nových stromov náročná, pretože pod povrchom sú trasy kanalizácie či inžinierske siete, ktoré je nutné brať do úvahy. Riešenie sa ale dá nájsť. Nová stromová alej v bratislavskej Petržalke je výsledkom spolupráce ŠKODA AUTO SLOVENSKO a Oddelenia životného prostredia hlavného mesta. Na Starohájskej ulici v Petržalke sa ukončila výsadba 20 veľkých dlhovekých stromov Platan javorolistý a 39 menších drevín ako sú nádherne kvitnúci Judášovec strukový, Čremcha obyčajná či Muchovník lamarckov s jedlými plodmi. Nasledujúci rok počas vegetačných dní pribudnú k rastlinám zavlažovacie vaky, vďaka čomu budú vedieť bezpečne prekonať prvé roky rastu. Starostlivosť o alej bude v réžii Magistrátu hlavnému mesta SR Bratislava."Výsadba aleje bola dôležitým krokom v procese cieleného ochladzovania mesta do budúcnosti s ohľadom na program Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy. Proces výsadby mal veľké úskalia, keďže bolo potrebné riešiť jeden z najväčších problémov urbanizovaného prostredia pre výsadbu stromov a tým sú podzemné inžinierske siete. Veríme, že alej do budúcna zlepší mikroklímu prostredia a bude príkladom toho, ako sa môže súkromný sektor podieľať na výsadbe stromov v spolupráci s verejnou správou," uviedol Andrej Kovarik, mestský splnomocnenec pre zeleň.