Škoda Challenge 2025: Slovensko pozná najlepších servisných pracovníkov a predajcov

Servisný poradca: Martin Konrád, Auto Lamač spol. s.r.o.



Servisný technik: Gabriel Kormúth, AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s.r.o.



Vedúci náhradných dielov: Dominik Žvásta, KARIREAL SLOVAKIA, a.s.



Diagnostický technik: Ľubomír Mako, AUTOMAX PLUS s.r.o.



Lakovač: Marek Arendáč, ALD Mobil SL, s.r.o.



E-Mobility expert: Peter Kvašňovský, IMPA Bratislava, a.s.



Predajca nových vozidiel: Tibor Erdelyi, KARIREAL SLOVAKIA, a.s.



Vedúci predaja: Ján Vasiľ, Todos Košice s.r.o.



7.5.2025 (SITA.sk) -"Sme radi, že každým rokom rastie záujem súťažiť o pozíciu najlepšieho servisného pracovníka a predajcu v rámci našej siete autorizovaných partnerov značky Škoda. Súťaž Škoda Challenge totiž nielen motivuje, ale aj posúva zamestnancov autorizovaných servisov a predajní, aby rozvíjali svoje zručnosti a vedomosti a tým zvyšovali spokojnosť zákazníkov so značkou Škoda. Súťaž je veľmi náročná a v mnohom preverí výkony a znalosti súťažiacich," vysvetľuje Jaroslav Hercog, riaditeľ spoločnosti Škoda Auto Slovensko.Do národného kola 14. ročníka súťaže Škoda Challenge sa z autorizovanej siete Škoda na Slovensku zapojilo celkovo 229 servisných pracovníkov a predajcov od 32 partnerov, ktorí si zmerali vedomosti v celkovo ôsmich kategóriách – Servisný poradca, Servisný technik, Vedúci náhradných dielov, Diagnostický technik, Lakovač, E-Mobility Expert, Predajca a po novom tiež Vedúci predaja. Víťazi národného kola boli ocenení na slávnostnom galavečere v Nitre.Najlepšími slovenskými servisnými a predajnými pracovníkmi roku 2025 sa stali:Víťazi slovenského finále budú reprezentovať Slovensko v medzinárodnom finále Škoda Challenge v septembri vo Viedni. Slováci sa pritom pravidelne umiestňujú na popredných či dokonca víťazných priečkach medzinárodných finále vďaka svojej bojovnosti a vysokej kvalite."Tento rok nás na medzinárodnom finále budú reprezentovať skvelí profesionáli, z ktorých viacerí obhájili víťazstvo v národnom kole z minulých rokov a ja verím, že tak, ako sa nám to podarilo už niekoľkokrát, obhája naši servisní pracovníci a predajcovia popredné priečky medzi najlepšími servisnými a predajnými pracovníkmi na svete," dopĺňa Jaroslav Hercog.Škoda Challenge je vedomostná súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť všetci zamestnanci pracujúci v oblasti servisu a predaja. Hlavnou ideou tohto podujatia je nájsť najlepších pracovníkov servisu a predaja na celosvetovej úrovni. Súťaž pomáha značke Škoda zvyšovať štandardy kvality poskytovaných služieb, ako aj stimulovať ďalší progres vo vedomostnej a praktickej úrovni zamestnancov.Kvalitu predajných a popredajných služieb autorizovaných partnerov Škoda v technických aj netechnických činnostiach pomáha úspešne zvyšovať vlastné školiace stredisko spoločnosti Škoda Auto Slovensko, ktoré sa nachádza v Nitre.Informačný servis