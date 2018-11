ŠKODA Challenge: spoznajte najlepších servisných pracovníkov a predajcu roka

Do slovenského kola 9. ročníka ŠKODA Challenge sa zapojilo 162 súťažiacich



Víťazi 6 kategórií národného kola ŠKODA Challenge postupujú do medzinárodného finále



10 úspešných rokov školiaceho strediska ŠKODA AUTO Slovensko v Nitre: už viac ako 17000 preškolených pracovníkov









Servisný technik





1. miesto

Gabriel Kormúth

AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o.

Trnava





2. miesto

Dominik Vyrúbal

KARIREAL SLOVAKIA, a.s.

Bratislava





3. miesto

Rudolf Tisoň

AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r.o.

Lučenec





Diagnostický technik





1. miesto

Jaroslav Kaprálik

IMPA Dolný Kubín, s.r.o.

Dolný Kubín





2. miesto

Peter Kvasňovsky

IMPA Bratislava, a.s.

Bratislava





3. miesto

Miroslav Lietavec

IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o.

Liptovský Mikuláš





Servisný poradca





1. miesto

Andrej Šimko

RM JET, spol. s r.o.

Trnava





2. miesto

Michal Pilát

Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o

Bardejov





3. miesto

Martin Niňaj

Todos Ružomberok s. r. o.

Ružomberok





Vedúci náhradných dielcov





1. miesto

Rastislav Petkáč

IMPA Bratislava, a.s.

Bratislava





2. miesto

Jozef Charvát

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

Bratislava





3. miesto

Ivan Dianovský

AUTONOVA, s.r.o.

Poprad





Lakovač





1. miesto

Branislav Zágora

ALD MOBIL SL, s.r.o.

Stará Ľubovňa





2. miesto

Radovan Kalianko

Todos Žilina s.r.o.

Žilina





3. miesto

Peter Chudý

PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o.

Trenčín





Predajca nových vozidiel





1. miesto

Ján Vasiľ

Todos Košice s.r.o.

Košice





2. miesto

Branislav Süč

EUROMOTOR, spol. s r.o.

Banská Bystrica





3. miesto

Patrik Víglaský

EUROMOTOR, spol. s r.o.

Banská Bystrica







"O priazni zákazníkov k značke rozhoduje mnoho faktorov, z ktorých kvalita a komplexnosť služieb patria medzi tie rozhodujúce. Súťaž ŠKODA Challenge motivuje zamestnancov autorizovaných servisov, aby rozvíjali svoje zručnosti a vedomosti a tým zvyšovali spokojnosť zákazníkov so značkou ŠKODA. Súťaž je veľmi náročná a komplexná a od súťažiacich vyžaduje vysoké nasadenie a kvalitné výkony," približuje Ing. Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.Do národného kolasúťažesa z autorizovanej siete ŠKODA na Slovensku zapojilo. Súťažili v 6 kategóriách: Servisný technik, Diagnostický technik, Servisný poradca, Vedúci náhradných dielov, Lakovač a Predajca nových vozidiel. Najskôr absolvovali on-line korešpondenčné kolo. Šesť najúspešnejších súťažiacich z každej kategórie postúpilo do slovenského finále, ktoré sa už druhý raz uskutočnilo spolu s českým v Mladej Boleslavi. Víťazi boli ocenení začiatkom novembra na slávnostnom galavečere v Prahe.Kto je teda najlepším slovenským servisným pracovníkom a predajcom v roku 2018? V kategóriivíťazstvo z predošlého ročníka obhájil. Rovnako aj v kategóriisvoj vlaňajší triumf aj v tomto roku zopakoval, podobne ako, ktorý sa stal najlepším. Kategóriuovládola v kategóriizvíťazil. Prvé miesto v kategóriizískal, ktorý si tak pripomenul svoje víťazstvo spred dvoch rokov.Víťazi národného kola budú reprezentovať Slovensko v medzinárodnom finále ŠKODA Challenge v júni 2019 v chorvátskom Šibeniku. Vo vyvrcholení súťaže sa Slováci vďaka svojej bojovnosti a profesionalite pravidelne umiestňujú na popredných priečkach. "Víťazom želám veľa úspechov v medzinárodnom finále a verím, že vďaka ich kvalitám opätovne potvrdíme svoje našu dlhodobú pozíciu medzi najlepšími servisnými a predajnými pracovníkmi na svete," hovorí Ing. Marek Růžička.ŠKODA Challenge je vedomostná súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť všetci servisní technici, poradcovia, resp. každý zamestnanec pracujúci v oblasti servisu a predaja. Hlavnou ideou tohto podujatia je nájsť najlepších pracovníkov servisu aj predaja na celosvetovej úrovni. Súťaž pomáha značke ŠKODA zvyšovať štandardy kvality poskytovaných služieb, ako aj stimulovať ďalší progres vo vedomostnej a praktickej úrovni zamestnancov.Kvalitu predajných a popredajných služieb autorizovaných partnerov ŠKODA v technických aj netechnických činnostiach pomáha úspešne zvyšovať vlastné školiace stredisko spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko, ktoré sa nachádza v Nitre. Za desať rokov jeho pôsobenia experti strediska, ktorí prešli dôkladným vzdelávaním a tréningom v Mladej Boleslavi, preškolili už viac ako 17 000 pracovníkov servisnej a predajnej siete na Slovensku.