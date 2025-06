Škoda GO po takmer dvoch rokoch: nové modely a mestá, v ktorých si auto ľahko zapožičiate

Škoda GO sa rozširuje o sedem nových miest



V ponuke je celkovo 355 vozidiel, vrátane noviniek či elektrických modelov Enyaq a Elroq



Zákazníci hodnotia skúsenosť so zápožičkou mimoriadne pozitívne - priemerné hodnotenie dosiahlo 4,95 z 1 400 hodnotení, pričom najvyššia možná známka je 5



Expanzia do nových miest

Nárast registrácií aj zápožičiek

Jednoducho cez mobil, bez zbytočných papierovačiek

18.6.2025 (SITA.sk) -Škoda GO dnes funguje druhým rokom a aktuálne ponúka celkovo až 355 vozidiel, vrátane najnovších generácií vozidiel značky Škoda, ako aj nových elektrických modelov ako Elroq či Enyaq vo verziách RS či Sportline. Platforma tak slúži nielen ako forma rýchlej a modernej autopožičovne, ale tiež ako prostriedok, na vyskúšanie si rôznych modelov značky v podmienkach, v ktorých ich zákazníci budú štandardne používať."Škoda GO existuje už druhý rok a počas jej fungovania vidíme, že nie je len doplnkovou službou, ale čoraz viac sa stáva súčasťou života vodičov, ktorí hľadajú komfortnú, rýchlu a kvalitnú mobilitu. Teší nás najmä záujem o naše nové elektrické modely a stabilný rast záujmu v regiónoch," uviedol Jan Procházka, riaditeľ spoločnosti Škoda Auto Slovensko.Fungovanie mobilnej aplikácie a dostupnosť vozidiel v rámci programu Škoda GO sa rozšírilo o nových partnerov, pokrývajúcich nové regióny, kde si zákazníci môžu vozidlá značky Škoda zapožičať. Na mape tak pribudlo sedem nových miest, menovite Čadca, Malacky, Prešov, Skalica, Senica, Trenčín či Žiar nad Hronom, čo ešte viac sprístupňuje krátkodobý prenájom vozidiel aj mimo veľkých krajských centier.Zákazníci najčastejšie využívajú Škoda GO počas servisu svojho vlastného vozidla, no narastá aj využívanie ako náhradnej mobility pri cestovaní alebo riešení služobných ciest, či dokonca na skúšobné jazdy s cieľom vyskúšať si konkrétny model pred kúpou. Najviac požičaným modelom ostáva Škoda Fabia, nasledovaná modelmi Kamiq a Octavia. Záujem rastie aj o elektrické modely, ktoré si Slováci chcú vyskúšať hneď na niekoľko dní.Počas roka 2025 si Slováci zapožičali vozidlo cez Škoda GO už 583-krát, pričom celkový počet prenájmodní je 4 609. Priemerná dĺžka prenájmu je takmer 8 kalendárnych dní. Nárast registrácií, ako aj zápožičiek je pritom citeľný s príchodom letných dní, kedy si vozidlá zákazníci zapožičiavajú na účely dovoleniek, krátkych rodinných výletov, svadieb či pri doprave na rôzne letné festivaly alebo aktivity.Škoda GO tak spája ľudí, ktorí hľadajú auto na zápožičku, s autorizovanými predajcami značky Škoda, a umožňuje im okamžite a jednoducho prenajať si vozidlo priamo od predajcu. To znamená široký výber z množstva najnovších modelov a záruku, že každé auto má maximálne jeden rok. V každej autopožičovni je navyše k dispozícii odborník, ktorý garantuje kvalitu a spoľahlivosť vozidla.Auto je možné si zapožičať na akýkoľvek časový úsek – či už na rýchle vybavovanie vecí po meste, pracovné stretnutie alebo na dlhšiu cestu za dobrodružstvom. Službu môžu využiť aj podnikatelia a firmy – napríklad ako alternatívu mobility počas doby, kedy je "primárne" vozidlo v servise. Na rozdiel od tradičných autopožičovní je zásadnou výhodou fakt, že pri využití služby nie je potrebná kreditná karta – zápožičku môžete potvrdiť a zaručiť aj debetnou kartou. Navyše, vozidlo si môže zapožičať vodič už od 18 rokov veku.Celý proces je zároveň veľmi jednoduchý a prevažne digitálny, čo ho ešte viac zefektívňuje a zrýchľuje. Prvým krokom je stiahnutie mobilnej aplikácie Škoda GO do smartfónu. Po registrácii si záujemca vyberie z aktuálne dostupných áut, ktoré je možné filtrovať podľa viacerých parametrov vrátane miesta vyzdvihnutia. Posledným krokom je jeho prevzatie u zvoleného predajcu na presne zvolený čas.Pre všetky informácie si stiahnite appku Škoda GO , ktorá je pre zariadenia s operačnými systémami iOS a Android zdarma k dispozícii v obchodoch AppStore a Google Play. Pre základné informácie navštívte webstránku www.skodago.sk alebo sa informujte u participujúcich autorizovaných predajcov značky Škoda.