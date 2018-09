ŠKODA Handy Mobility Tour: Dôstojnejšia preprava pre ľudí so zdravotným znevýhodnením

Všetky dôležité informácie o mobilite zdravotne ťažko postihnutých ľudí pod jednou strechou od 18. 9. do 24. 10. 2018 až v deviatich mestách Slovenska



Stretnutia sú otvorené pre širokú verejnosť a všetci sú srdečne vítaní



Od roku 2011 program ŠKODA Handy ZŤP pomohol riešiť dôstojnú mobilitu už takmer 3 500 ľuďom so zdravotným postihnutím



Kalendár a lokality ŠKODA Handy Mobility Tour:







18. – 19. 9.

Bratislava

Porsche Inter Auto Slovakia, Dolnozemská 7





20. – 21. 9.

Bratislava

IMPA Bratislava, Panónska cesta 23





25. – 26. 9.

Galanta

Autoprofit, Šaľská ulica 743/2





2. – 3. 10.

Trenčín

Prvý Trenčiansky Autoservis, Bratislavská V56





4. – 5. 10.

Zvolen

AUTO SLOVÁK, Strážská cesta 5614





9. – 10. 10.

Žilina

IMPA Žilina, Pri rieke 795/3





11. – 12. 10.

Ružomberok

Todos Ružomberok, Tatranská cesta 66





16. – 17. 10.

Poprad

AUTONOVA, Priemyselný areál Východ č. 3406





18. – 19. 10.

Prešov

PO CAR, Petrovianska 1





23. – 24. 10.

Košice

Auto Gábriel, Ulica osloboditeľov 70







Mobilita je jedným z faktorov, ktorý výrazne ovplyvňuje kvalitu života ľudí so zdravotným znevýhodnením. Aj títo ľudia majú právo na dôstojné cestovanie a práve preto im projekt ŠKODA Handy ZŤP pomáha odstraňovať obmedzenia pri presune, čo uľahčuje život aj ich rodine a blízkym."Program ŠKODA Handy ZŤP sme vytvorili preto, aby sme pomohli uľahčiť každodennú mobilitu ľuďom s postihnutím. Myšlienka Tour tento koncept ešte rozširuje a ponúka komplexné informácie na jednom mieste, preto sme pri podpore tohto projektu vôbec neváhali. Pridanou hodnotou je to, že Tour sprostredkuje rady odborníkov z relevantných oblastí priamo ľuďom v regiónoch," hovorí Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.Projekt ŠKODA Handy Mobility Tour navštívi deväť slovenských miest. Úlohou projektu je ukázať a pomôcť ľuďom s telesným postihnutím a ich blízkym, ako zvládnuť mobilitu jednoduchšie a dôstojnejšie. Tour sústreďuje služby a výrobky pre ľudí s hendikepom pod jednou strechou a miesta sú zvolené tak, aby boli v danom regióne čo najdostupnejšie.ŠKODA Handy Mobility Tour štartuje už zajtra 18. septembra v Bratislave a postupne sa cez Galantu, Trenčín, Zvolen, Žilinu, Ružomberok a Poprad presunie do Prešova a skončí v Košiciach.ŠKODA Handy Mobility Tour prináša ľuďom so zdravotným postihnutím užitočné informácie z rôznych oblastí života. Dozvedia sa, ako správne upraviť auto v súlade s ich postihnutím, aké sú finančné možnosti pomoci pri kúpe takéhoto vozidla, či finančné poradenstvo v oblasti ich legislatívnych nárokov. Zároveň však budú aj prednášky o správnej výžive, prvej pomoci pre zdravotne znevýhodnených a ich opatrovateľov, či sociálne poradenstvo Úradov práce. "Držitelia preukazu ZTP, majú často sťažený prístup k informáciám súvisiacim s možnosťami zlepšenia kvality ich života a nie sú si istí, kde hľadať odbornú pomoc. Naša Tour je skvelým spôsobom, ako ľuďom so zdravotným znevýhodnením sprostredkovať rady a pomoc odborníkov," hovorí Ivona Zlatá zo spoločnosti AV mobilita, ktorá je gestorom projektu ŠKODA Handy ZŤP na Slovensku. Projekt má bohaté skúsenosti, od roku 2011 pomohol s riešením dopravnej mobility už takmer 3 500 ľuďom so zdravotným znevýhodnením alebo ich rodinným príslušníkom.Okrem množstva odborných informácií budú počas tour k dispozícii aj moderné trenažéry, ktoré umožňujú presnú identifikáciu potrieb ľudí so zdravotným postihnutím na úpravu auta. Tým sa výrazne zjednodušuje rozhodovací proces, ako dané vozidlo čo najefektívnejšie upraviť. Špeciálne upravené autá pre potreby ľudí so zdravotným hendikepom majú atestovanú úpravu riadenia alebo môžu byť využité na prepravu posádky, napr. vozičkára. Vďaka špeciálne upraveným automobilom už pre ľudí so zdravotným postihnutím nie je návšteva lekára, obchodu, či divadla nedosiahnuteľnou métou. Tour predstaví aj automobil ŠKODA KAROQ, kompaktné SUV, vybavené zariadením SMART TRANSFER - osobným zdvihákom na presadanie, a tiež zdvihákom SMART LIFTER, ktorý slúži na nakladanie elektrického vozíka prípadne skútra do batožinového priestoru auta.Program ŠKODA Handy Mobility Tours sa v každom meste začína o 10.00 h a končí o 16.00 h.Stretnutia sú otvorené pre širokú verejnosť a všetci sú srdečne vítaní.