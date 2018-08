ŠKODA na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2018 predstaví historické skvosty aj čerstvý prírastok

Medzinárodné letecké dni SIAF 2018 sa uskutočnia 1. - 2. septembra na letisku Sliač



"Som rád, že sme už piaty rok spojení s takým jedinečným podujatím, akými sú Medzinárodné letecké dni SIAF. Tento rok je o to zaujímavejší, že si pripomíname 100. výročie vzniku Československa, takže sa návštevníci môžu tešiť na skutočné historické klenoty. Verím, že si všetci užijú šou tak na oblohe, ako aj na zemi a odnesú si domov množstvo príjemných zážitkov," hovoríŠKODA AUTO Slovensko.Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko každoročne podporuje Medzinárodné letecké dni SIAF v pozícii hlavného partnera už od roku 2014. Tie sa radia medzi top akcie svojho druhu na svete. Nosnou myšlienkou leteckých dní je tento rok pripomenutie si stého výročia vzniku Československa. K historickým lietadlám, ktoré si budú môcť diváci pozrieť aj v akcii, je pre nich na zemi pripravená expozícia siedmich vozidiel ŠKODA. Najstarším spomedzi týchto historických skvostov je ŠKODA 4 R – LAURIN & KLEMENT z roku 1929. K najväčším raritám však patrí neveľký automobil ŠKODA POPULAR SPECIAL SPORT z roku 1936. Je jedným zo siedmych vyrobených kusov a jeho hodnota v súčasnosti dosahuje výšku takmer 100 000 eur. Fanúšikovia vzácnych áut si však budú môcť pozrieť aj model ŠKODA POPULAR 420 z roku 1938, ŠKODA 1102 Tudor (r. 1951), ŠKODA 1201 Sedan (r. 1958), ŠKODA 1000 MBX (1967), či ŠKODA KIT 130 RS (r. 1979). Keďže vývoj vozidiel napreduje míľovými krokmi, návštevníci sa budú môcť zoznámiť aj s najnovším prírastkom do rodiny ŠKODA, modernizovaným modelom FABIA. Chýbať samozrejme nebude ani aktuálna paleta rôznych modelov tejto značky.V sektore pre verejnosť pripravila značka ŠKODA pre návštevníkov oddychovú zónu. Okrem už spomínaných historických vozidiel, predstaví značka aj portfólio svojich modelov.Chýbať nebude ani horúca novinka, modernizovaná ŠKODA FABIA, ktorá práve prichádza na slovenský trh. V rámci oddychovej zóny sa môžu návštevníci tešiť aj na adrenalínový zážitok, vyskúšať si totiž budú môcť simulátor voľného pádu. O deti sa postarajú skúsení animátori, ktorí sa im budú venovať počas celého víkendu. Na divákov čaká aj prezentácia projektu ŠKODA HANDY ZŤP, ktorý značka podporuje už 7 rokov. Jeho cieľom je pomáhať riešiť ľuďom so zdravotným znevýhodnením ich každodennú mobilitu. Návštevníci si budú môcť prezrieť špeciálne upravený model ŠKODA KAROQ, ktorý je vybavený zariadením SMART TRANSFER - osobným zdvihákom, či SMART LIFTER – zdvihákom na nakladanie elektrického vozíka (skútra) do batožinového priestoru vozidla.ŠKODA z pozície hlavného partnera zaisťuje aj mobilitu organizátorov podujatia prostredníctvom flotily 16 vozidiel.Program Medzinárodných leteckých dní SIAF 2018, ktoré sa tento rok konajú na počesť 100. výročia československého letectva a 74. výročia Slovenského národného povstania, sa v oboch víkendových dňoch začína o 10:00 h. Viac informácií nájdete na stránke podujatia www.siaf.sk