Škoda predala 102.700 vozidiel, zaznamenala najlepší júl v histórii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Praha 14. augusta (TASR) - Automobilka Škoda Auto dodala zákazníkom minulý mesiac celosvetovo 102.700 vozidiel, čo predstavuje najlepší júl v histórii firmy. Predaje potiahla najmä Európa, na druhej strane, na významnom čínskom trhu predaje klesli. Stredajšie údaje automobilky zverejnil server novinky.cz.Čo sa týka modelov, k rastu výrazne prispeli SUV Kodiaq a Karoq. Kodiaq je navyše v súčasnosti druhým najpredávanejším modelom po Octavii.povedal člen predstavenstva Alain Favey. Čísla podľa neho ukazujú, že automobilka so svojou SUV ofenzívou trafila do čierneho. V ďalších mesiacoch si veľa sľubujú aj od predajov nového mestského SUV Kamiq.V strednej Európe dodala Škoda zákazníkom 17.500 vozidiel, medziročne o 11,2 % viac. V Česku prevzali v júli zákazníci 8000 áut, čo predstavuje rast o 12,1 %.Vo východnej Európe bez Ruska sa dodávky zákazníkom zvýšili o 18,4 % na 4900 vozidiel. V samotnom Rusku posilnila značka o 10,4 % na 7300 áut.Na druhej strane, v Číne, ktorá je najväčším trhom s autami na svete, zaznamenala Škoda v júli 21.100 dodaných vozidiel. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to znamená pokles o 15,7 %. Pokles v Číne sa pripisuje spomaľovaniu rastu ekonomiky, novým emisným pravidlám a znižovaniu dotácií na nákup automobilov.