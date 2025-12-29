Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Milada
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. decembra 2025

Škodu po požiari haly farmy vo Vištuku predbežne vyčíslili na viac ako pol milióna eur


Tagy: Požiar

Škoda po nedeľňajšom požiari haly farmy vo Vištuku (okres Pezinok) bola predbežne vyčíslená na viac ako pol milióna eur. Na sociálnej sieti o tom informoval



Zdieľať
607480902_1192494229683513_8864939350125617925_n 676x451 29.12.2025 (SITA.sk) - Škoda po nedeľňajšom požiari haly farmy vo Vištuku (okres Pezinok) bola predbežne vyčíslená na viac ako pol milióna eur. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR. Ako uviedol, požiar haly farmy v obci Vištuk bol ohlásený v nedeľu 28. decembra, krátko pred 16:30.


„Požiar sa podarilo zasahujúcim hasičom zlikvidovať dnes, 29. decembra, v skorých ranných hodinách. Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch, pričom vykonávali hasebné práce za súčasného rozoberania konštrukcie objektu. Súbežne prebiehala záchrana zvierat, ktoré sa v objekte nachádzali," uvádza HaZZ SR.

Počas celého zásahu bol aj vykonávaný monitoring miesta udalosti, pomocou dronu s termokamerou. Pri požiari zasahovali hasiči z Pezinka a Trnavy, taktiež príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy, aj dobrovoľní hasiči z Blatného, Šenkvíc, Budmeríc, Voderadov a Častej. Pri požiari sa nik nezranil, vzniknutá materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 550-tisíc eur. Príčina udalosti je v štádiu vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Škodu po požiari haly farmy vo Vištuku predbežne vyčíslili na viac ako pol milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Požiar
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Počas silvestrovských osláv bude v uliciach viac policajtov, upozorňujú aj na používanie pyrotechniky
<< predchádzajúci článok
Počas Vianoc zomrel riaditeľ Múzea letectva v Košiciach, Miroslav Hájek sa dožil 70 rokov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 