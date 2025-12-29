|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 29.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Milada
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. decembra 2025
Škodu po požiari haly farmy vo Vištuku predbežne vyčíslili na viac ako pol milióna eur
Tagy: Požiar
Škoda po nedeľňajšom požiari haly farmy vo Vištuku (okres Pezinok) bola predbežne vyčíslená na viac ako pol milióna eur. Na sociálnej sieti o tom informoval
Zdieľať
29.12.2025 (SITA.sk) - Škoda po nedeľňajšom požiari haly farmy vo Vištuku (okres Pezinok) bola predbežne vyčíslená na viac ako pol milióna eur. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR. Ako uviedol, požiar haly farmy v obci Vištuk bol ohlásený v nedeľu 28. decembra, krátko pred 16:30.
„Požiar sa podarilo zasahujúcim hasičom zlikvidovať dnes, 29. decembra, v skorých ranných hodinách. Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch, pričom vykonávali hasebné práce za súčasného rozoberania konštrukcie objektu. Súbežne prebiehala záchrana zvierat, ktoré sa v objekte nachádzali," uvádza HaZZ SR.
Počas celého zásahu bol aj vykonávaný monitoring miesta udalosti, pomocou dronu s termokamerou. Pri požiari zasahovali hasiči z Pezinka a Trnavy, taktiež príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy, aj dobrovoľní hasiči z Blatného, Šenkvíc, Budmeríc, Voderadov a Častej. Pri požiari sa nik nezranil, vzniknutá materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 550-tisíc eur. Príčina udalosti je v štádiu vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Škodu po požiari haly farmy vo Vištuku predbežne vyčíslili na viac ako pol milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
„Požiar sa podarilo zasahujúcim hasičom zlikvidovať dnes, 29. decembra, v skorých ranných hodinách. Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch, pričom vykonávali hasebné práce za súčasného rozoberania konštrukcie objektu. Súbežne prebiehala záchrana zvierat, ktoré sa v objekte nachádzali," uvádza HaZZ SR.
Počas celého zásahu bol aj vykonávaný monitoring miesta udalosti, pomocou dronu s termokamerou. Pri požiari zasahovali hasiči z Pezinka a Trnavy, taktiež príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy, aj dobrovoľní hasiči z Blatného, Šenkvíc, Budmeríc, Voderadov a Častej. Pri požiari sa nik nezranil, vzniknutá materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 550-tisíc eur. Príčina udalosti je v štádiu vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Škodu po požiari haly farmy vo Vištuku predbežne vyčíslili na viac ako pol milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Požiar
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Počas silvestrovských osláv bude v uliciach viac policajtov, upozorňujú aj na používanie pyrotechniky
Počas silvestrovských osláv bude v uliciach viac policajtov, upozorňujú aj na používanie pyrotechniky
<< predchádzajúci článok
Počas Vianoc zomrel riaditeľ Múzea letectva v Košiciach, Miroslav Hájek sa dožil 70 rokov
Počas Vianoc zomrel riaditeľ Múzea letectva v Košiciach, Miroslav Hájek sa dožil 70 rokov