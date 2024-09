Škody po povodniach na Slovensku sa odhadujú na osem miliónov eur, poisťovne však očakávajú dvojnásobok

Celkový sumár bude dvojnásobný

19.9.2024 (SITA.sk) - Členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní evidovali k 18. septembru takmer 4 400 hlásených poistných udalostí spôsobených aktuálnymi povodňami. Odhadovaná výška škôd je v objeme viac akoPoisťovne však očakávajú, že celkový sumár škôd bude takmer dvojnásobný a presiahneAj toto číslo sa však podľa asociácie môže zmeniť, najmä po ústupe vodných hladín a následnom zisťovaní škôd a tiež pre pretrvávajúce riziko povodní na niektorých vodných tokoch, najmä na juhozápade Slovenska.„Naši likvidátori sú už niekoľko dní v teréne a posilnili sme maximálne všetky technické kapacity,“ uviedla poisťovňa Uniqa . Ľudia im hlásia najmä škody z povodní a záplav, poškodenia predmetov následkom pádu stromov. Ide najmä o vytopenie domov a pivníc, záhrad.V niektorých domoch voda dokonca vyrazila pivničné okná a zaplavila pivničný priestor. Silné prívalové dažde tiež spôsobili zatečenie vody do domov cez strechy a následné poškodenie omietok a stien. Prívalové dažde tiež spôsobili silný prietok vody v kanalizácii, následkom čoho vyrazila voda cez odpadový odtok a zaplavila miestnosti v dome.Klienti Uniqa tiež hlásili poškodenie elektrických spotrebičov, následkom silnej povodne aj kompletne zničené oplotenie. Sú to tiež hlásenia škôd na autách, buď zo zatopenia alebo poškodenia následkom pádu stromov.Ako uviedla poisťovňa Kooperativa, najvyššia odhadovaná škoda doteraz presiahla sumu 101-tisíc eur.„Naším prvoradým cieľom je aktuálne poskytnúť klientom v zasiahnutých oblastiach podporu pri riešení následkov škôd. Na základe prijímaných hlásení vrátane doloženej fotodokumentácie vzniknutej škody klientov postupne do 24 hodín kontaktujeme a informujeme ich o ďalšom postupe,“ uvádza hovorkyňa poisťovne Kooperativa V rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti majú ich klienti dokonca nárok na krátkodobé náhradné ubytovanie, napríklad v hoteli.Asociácia poisťovní radí čo najskôr nahlásiť poisťovni poistnú udalosť. Ideálne online cez formulár na webe poisťovne, kde je možné nahrávať aj fotky alebo škodu nahlásiť telefonicky. Klient dostane informáciu, či bude potrebná aj obhliadka.Ak je potrebné z bezpečnostných alebo hygienických dôvodov začať s odpratávaním poškodených alebo zničených vecí, je potrebné urobiť fotografie alebo videozáznam situácie, inak vyčkať na pokyn poisťovne.Po určení výšky celkovej škody poisťovňa zasiela poistné plnenie na účet klienta. Ak by z nejakého dôvodu mala byť poistná udalosť šetrená dlhšie, klient poisťovňu môže požiadať o zálohu. Peniaze je poisťovňa povinná zaslať do 15 dní od ukončenia šetrenia poistnej udalosti, teda od doby, kedy je známa konečná výška nároku klienta na náhradu škody.