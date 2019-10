Skokan na lyžiach Freund plánuje návrat, chce ísť na MS v letoch

Severin Freund. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hannover 24. októbra (TASR) - Nemecký skokan na lyžiach Severin Freund sa po sérii zranení plánuje vrátiť na mostíky pred Vianocami. Tridsaťjedenročný majster sveta na veľkom mostíku z Falunu 2015 si v roku 2017 dvakrát natrhol skrížený väz v kolene. V minulej sezóne sa nakrátko vrátil do Svetového pohára, no potom podstúpil operáciu menisku.Freund neočakáva, že nastúpi na každú súťaž, no má pred sebou jasný cieľ.povedal podľa agentúry DPA.