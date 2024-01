Skoky na lyžiach: medzi víťazmi svetového pohára aj Slovák

Svetový šampionát u našich susedov

Fíni a Poliaci bez výraznejšieho skokana

Kontroverzný velikán

Prekvapivý olympijský víťaz

Krátka, ale mimoriadne úspešná kariéra

Rekordér s najdlhším skokom

26.1.2024 (SITA.sk) -Martin Švagerko je zároveň jediný Slovák, ktorý má medailu aj z majstrovstiev sveta. Ako člen československého výberu sa v roku 1993 tešil zo striebra v tímovej súťaži na MS vo Falune. Možno si niektorí spomeniete, že výber vtedy štartoval pod nezávislou vlajkou FIS, nakoľko Československo už neexistovalo. Ak sa pozrieme do histórie, medzi skokanmi na lyžiach by sme našli viacero zvučných českých mien.V dnešnom článku sa pozrieme na najväčších favoritov blížiacich sa majstrovstiev sveta a zaspomíname na najväčšie hviezdy tohto zimného športu. Je medzi nimi aj nejaký Slovák alebo Čech?Majstrovstvá sveta v skokoch na lyžiach sa tento rok konajú v rakúskom stredisku Bad Mitterndorf. Na tomto mieste pôjde už 6. vrcholný šampionát, pričom naposledy sa tu zišla skokanská špička v roku 2016. O tom, že práve Rakúšania budú hostiť svetový šampionát sa rozhodlo v roku 2021, keď z boja o organizáciu odstúpil kvôli finančným problémom český Harrachov.V prebiehajúcej sezóne je lídrom svetového pohára (SP) Rakúšan Stefan Kraft, ktorý ťaží najmä zo skvelého úvodu. V prvých 4 pretekoch dokázal zvíťaziť a na majstrovstvá sveta sa navnadil víťazstvom aj v ostatných pretekoch svetového pohára necelý týždeň pred svetovým šampionátom. Uvidíme, či mu domáce prostredie vleje povolený doping alebo či bude búrlivá atmosféra skôr príťažou. Druhým mužom v rebríčku je Nemec Andreas Wellinger, ktorý sa však zo zlata v aktuálnej sezóne ešte netešil. V tomto smere je na tom o niečo lepšie aktuálne tretí muž celkového poradia SP Japonec Ryoyu Kobayashi, ktorý dokázal vyhrať v polovici januára v poľskej Wisle.Aj keď je papierovo najväčším favoritom Kraft, výsledky skokov na lyžiach bývajú častokrát prekvapivé. Obzvlášť počas majstrovstiev sveta. V prvej tridsiatke poradia v SP je viacero mien, ktoré dokážu vyhrávať. Medzi také určite patrí minuloročný celkový víťaz SP Nór Granerud, bez šance na výborný výsledok nie sú ani Slovinci Lanisek, Prevc či Kos, prípadne Nemci Paschke s Geigerom, ktorí už tiež okúsili ako chutí víťazstvo v prebiehajúcej sezóne SP.Naopak, medzi favoritmi tentokrát nenájdeme ani jedného Poliaka či Fína. Vzhľadom k úspešnej nedávnej histórii je to pre tieto dve krajiny nepochybne sklamanie. Najlepší Poliaci Zyla, Kubacki či Stoch figurujú v priebežnom poradí SP až v tretej desiatke, najlepší Fín Aalto až na jej konci.Nie je to však tak dávno, kedy práve skokani z týchto dvoch štátov hrali prvé husle. Nemusíte byť extra fanúšik, aby ste registrovali Kamila Stocha a Adama Malysza. Prvý menovaný je najúspešnejším poľským olympionikom všetkých čias. Má 4 medaily z olympijských hier, z toho 3 z najcennejšieho kovu a jednu striebornú. Okrem toho je 6-násobný medailista z majstrovstiev sveta a 6-násobný medailista zo svetového pohára. V roku 2018 sa stal len druhým skokanom v histórii, ktorý ovládol všetky 4 etapy prestížneho Turné 4 mostíkov.Adam Malysz má rovnako 4 medaily z olympijských hier, na rozdiel od Stocha však ani jednu zlatú. 4-krát sa však tešil z titulu majstra sveta. Je zároveň na treťom mieste v historických tabuľkách, čo sa týka počtu víťazstiev v SP, na svojom konte ich má 39.Hneď za ním v tejto štatistike je legendárny Fín Janne Ahonen. V SP vyhral 36-krát, pričom prvý už v 16 rokoch a 7 mesiacoch. Je rekordérom v počte pódiových umiestnení v SP, na stupni stál 108-krát. V sezónach 2003-2004 a 2004-2005 sa stal celkovým víťazom svetového pohára, 5-krát triumfoval na Turné 4 mostíkoch. Je tiež viacnásobným medailistom z majstrovstiev sveta. Vo svojej zbierke mu chýba len olympijská medaila.Za najväčšiu osobnosť medzi skokanmi na lyžiach sa považuje ďalší Fín Matti Nykänen. V jeho vitríne by sme našli 4 zlaté a jednu striebornú medailu z olympiády, 15 medailí z majstrovstiev sveta (z toho 6 zlatých), štyrikrát triumfoval v celkovom poradí svetového pohára. Je jedným z najúspešnejších skokanov v počte víťazstiev v pretekoch svetového pohára, ktorých počas kariéry nazbieral 46. Bol prvým skokanom, ktorý získal na jedných olympijských hrách zlatú medailu vo viacerých disciplínach.Okrem športových kvalít bol však známy aj svojím nie príliš ukážkovým správaním a životným štýlom. Zomrel už ako 55 – ročný v roku 2019.Pri predstavovaní najúspešnejších skokanov na lyžiach nemôžeme vynechať prekvapenie olympijských hier v Salt Lake City menom Simon Ammann. Pred spomínanou olympiádou, ktorá sa konala v roku 2002, nezískal medailu zo žiadneho významného podujatia a určite nepatril medzi adeptov na olympijský stupeň víťazov. Ammann však šokoval lyžiarsky svet, keď vyhral hneď dve disciplíny. To isté sa mu podarilo aj o 8 rokov neskôr vo Vancouveri. Má tak 4 olympijské zlaté medaily. Okrem toho tiež 4 medaily z majstrovstiev sveta – jednu zlatú, dve strieborné a jednu bronzovú.V porovnaní s inými úspešnými skokanmi na lyžiach, kariéra rakúskej legendy Thomasa Morgensterna trvala relatívne krátko. Medzi profesionálov vstúpil ako 16-ročný a v roku 2006 získal v Turíne dve olympijské medaily. V sezóne 2007/2008 vytvoril rekord v počte za sebou idúcich víťazstiev v svetovom pohári. Dokázal vyhrať prvých šesť podujatí a stal sa aj jeho celkovým víťazom. V roku 2014 sa vážne zranil a následne ukončil kariéru. V nej získal celkovo 4 olympijské medaily, 4 zlaté medaily z majstrovstiev sveta a cenné je tiež víťazstvo na Turné 4 mostíkov z roku 2011.V roku 2018 skočil Rakúšan Gregor Schlierenzauer 253,5 metra, čím vyrovnal rekord Stefana Krafta. Aj keď tento pokus nakoniec nebol uznaný kvôli dotyku ruky so snehom, športová verejnosť na ten let nikdy nezabudne. Je však oficiálnym rekordérom v počte vyhratých pretekov svetového pohára, pričom prvé víťazstvo dosiahol už ako 16-ročný. Rekordom je aj jeho 13 víťazstiev počas jednej sezóny. Štyrikrát stál na olympijskom stupni víťazov, z toho raz na najvyššej priečke.Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a vzniku závislosti. Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.Informačný servis