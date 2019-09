Škôl s menšinovým vyučovacím jazykom by malo pribudnúť

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 1. septembra (TASR) – Počet škôl, v ktorých sa deti môžu vzdelávať v jazyku národnostnej menšiny, by mal v novom školskom roku stúpnuť. Pre TASR to naznačilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky, naopak, očakáva skôr regres.V školskom roku 2018/2019 sa v jazykoch národnostných menšín vyučovalo v 707 školských zariadeniach – v 352 materských a 256 základných školách, v 27 gymnáziách a 37 stredných odborných školách a takisto v 28 spojených základných školách s materskou školou a siedmich špeciálnych stredných školách. Celkovo mohlo ústavné právo učiť sa v materinskej reči využiť v 707 školách 50.182 detí.uviedlo pred začiatkom nového školského roka MŠVVaŠ. Rezort zároveň upozornil, že presné údaje bude mať až po zozbieraní a spracovaní dát na konci októbra.Vládny splnomocnenec pre národnostné menšiny poukazuje na to, že hoci štatistické ukazovatele týkajúce sa národnostných škôl nevyzerajú zle, demografický a asimilačný trend stavia zriaďovateľov do čoraz väčších ťažkostí. Argumentuje aj vlastnými skúsenosťami, ktoré získal počas leta od zriaďovateľov na celom Slovensku.uviedol Bukovszky.Kým v prípade škôl s vyučovacím jazykom maďarským, prípadne kombináciou slovenského a maďarského jazyka ide o výraznú väčšinu (672) všetkých škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, v rómskom jazyku neposkytuje vzdelávanie žiadna škola. Rómčinu možno nájsť len ako jeden z predmetov, ktorý sa vyučuje na ôsmich školách, tri z nich sú základné školy v Kremnici, Košiciach a Kružlovej. Zriadenie škôl, ktoré by vyučovali v rómskom jazyku i zvýšenie podielu tých, ktoré rómsky jazyk majú ako predmet, naráža dlhodobo na nedostatok učiteľov rómskeho jazyka.Rezort školstva i vládny splnomocnenec sa zhodujú, že situáciu by malo zlepšiť otvorenie nových študijných odborov, ktoré by mali generovať nových učiteľov pre rómsky jazyk a zvýšiť tak možnosti, ktoré v tomto smere ponúka zatiaľ Ústav romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. MŠVVaŠ pripomína, že špecializáciu na romológiu budú môcť od školského roku 2020/2021 využiť študenti Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, dôležitým medzníkom by malo byť však už v aktuálnom akademickom roku vôbec prvé otvorenie vysokoškolského štúdia rómskeho jazyka pedagogického zamerania na Prešovskej univerzite. "uviedol rezort.Bukovszky v tejto súvislosti pripomína, že posilnenie vyučovania v rómčine je prospešné aj pre majoritu.poznamenal.