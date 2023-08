Škola volá, detské choroby tiež! Union radí, ako ochoreniam dýchacích ciest predchádzať

25.8.2023 (SITA.sk) - Výskyt chorôb dýchacích ciest u detí je štandardne v jesennom období skutočným strašiakom. Počet detí, ktorým diagnostikovali akútnu infekciu horných dýchacích ciest, zápal hrtana či prinosových dutín, vzrástol v minulom roku už v októbri."Najčastejšie deti trápi infekcia horných dýchacích ciest, minulý rok sa na ňu liečilo počas mesiacov október a november takmer 12 tisíc detí. Zvýšený počet návštev u lekára sme zaznamenali aj pri zápale nosohltana či bronchitíde," potvrdzuje riaditeľka revíznych lekárov zdravotnej poisťovne Union Ingrid Dúbravová. "Odporúčame rodičom, aby aj naďalej venovali zvýšenú pozornosť imunite svojich detí a podpore dobrej fyzickej kondície, vrátane dostatku pravidelného pohybu na čerstvom vzduchu. Tiež odporúčame rodičom, aby zvážili očkovanie proti chrípke. Najvhodnejšie obdobie je od konca septembra do konca novembra." Union upozorňuje na alarmujúco nízku zaočkovanosť detí proti chrípke. "Očkovanie absolvovalo minulý rok len 1,53 % poistného kmeňa našich poistencov a poisteniek a to napriek tomu, že očkovanie proti chrípke je našou zdravotnou poisťovňou plne hradené," uvádza Kristína Baluchová, hovorkyňa Unionu. Očkovanie proti chrípke je podľa lekárov najlepším spôsobom prevencie a môže byť realizované aj pomocou nosového spreja, ktorý sa aplikuje do oboch nosových dierok. Deti sa teda nemusia báť "klasickej injekcie", pričom ide o jednu dávku očkovania."Ak sa naši malí poistenci či poistenky ochoreniu nevyhli, radi by sme ich rodičom pripomenuli, že v našej zdravotnej poisťovni majú nárok na preplatenie všetkých doplatkov na lieky, ktoré boli deťom v súvislosti s liečbou predpísané," dodáva Baluchová. Viac informácií nájdu záujemcovia priamo na webstránke Union zdravotnej poisťovne či prostredníctvom call centra.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.