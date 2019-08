Školáci si užijú posledné dni prázdnin, do škôl sa vrátia v pondelok

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 30. augusta (TASR) – Školáci si v piatok a počas nasledujúceho víkendu (31.8 - 1.9.) užijú posledné dni letných prázdnin. Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch voľna opäť otvoria v pondelok 2. septembra.Pre zhruba 660.000 žiakov základných a stredných škôl sa v pondelok začne školský rok 2019/2020. Do školských lavíc zasadne aj viac ako 58.100 prváčikov.Z celkového predpokladaného počtu 660.000 školákov je okolo 458.000 zo základných škôl a takmer 202.000 stredoškolákov. Školáci prekročia brány 1910 základných škôl, 441 stredných odborných škôl, 236 gymnázií a 17 konzervatórií.Podľa ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR jedným z kľúčových krokov, ktoré v ďalšom období ovplyvnia školstvo na Slovensku, je aj postupná realizácia jednotlivých opatrení Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.Výrazné zmeny spojené so začiatkom školského roka sú aj v súvislosti s novelou zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý vstúpi do účinnosti 1. septembra. Ten okrem iného prinesie napríklad systémové predpoklady na zatraktívnenie povolania učiteľ tým, že sa ustanovilo právo na ochranu pred prejavmi sociálno-patologického správania. Okrem toho sa zákon zaoberá napríklad aj povinnosťou prerokovať úväzky so zástupcom zamestnancov, zaviedol pôsobnosť zamestnávateľa v profesijnom rozvoji, v rámci ktorej zamestnávateľ v súlade so svojimi potrebami priznáva pedagogickým a odborným zamestnancom príplatok za profesijný rozvoj. Získať ho je možné za absolvovanie rozširujúceho štúdia, špecializačného a inovačného vzdelávania a za vykonanie jazykovej skúšky, a to v úhrnnej výške 12 percent platu po dobu siedmich rokov s možnosťou sústavného obmeňovania.