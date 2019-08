Školákov čaká tento školský rok 190 dní v laviciach a 92 dní prázdnin

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 22. augusta (TASR) - Žiakov základných a stredných škôl čaká v školskom roku 2019/2020 190 dní v školských laviciach a 92 dní prázdnin. Ako informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), brány škôl sa po prvýkrát otvoria v pondelok 2. septembra.Ako prvé absolvujú školáci jesenné prázdniny, ktoré potrvajú od 30. do 31. októbra. Do lavíc sa vrátia 4. novembra.Pred vianočnými sviatkami budú v škole poslednýkrát v piatok 20. decembra. Do lavíc sa vrátia až v roku 2020, v stredu 8. januára.Po prvom polroku, ktorý sa končí 31. januára, si oddýchnu počas jednodňových polročných prázdnin v pondelok 3. februára. Do druhého polroka vstúpia 4. februára.Jarné prázdniny absolvujú ako prví žiaci západného Slovenska, konkrétne Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, v termíne od 17. do 21. februára. Na strednom Slovensku, v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji, potrvajú od 24. do 28. februára. Na východe krajiny, v Prešovskom a Košickom kraji, budú oddychovať od 2. do 6. marca.Ďalšie prázdninové dni čakajú žiakov počas veľkonočných sviatkov. Posledný deň v škole budú 8. apríla, prázdninové dni ich čakajú od 9. do 14. apríla.Školský rok sa končí 30. júna. Dvojmesačné letné prázdniny si školáci užijú od 1. júla do 31. augusta. Do školy sa vrátia 2. septembra 2020.