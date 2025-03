Školskí odborári a ministerstvo sa dohodli, podpísali memorandum o spolupráci a sociálnom zmieri

Školskí odborári a minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) sa dohodli na zvýšení platov. V stredu podpísali memorandum o spolupráci a sociálnom zmieri. Od 1. septembra by sa tak platy zamestnancov v školstve mali zvýšiť o sedem percent, v januári 2026 o ďalších sedem percent. Dohodli sa aj na ďalších bodoch.





Minister školstva vníma dohodu ako významný krok k väčšej stabilite a predvídateľnosti v školstve. „Je to nielen záväzok, ale aj veľmi jasný signál štátu, že si váži prácu učiteľov, odborných zamestnancov, ale aj všetkých, ktorí prispievajú k vzdelávaniu Slovenska,“ uviedol Drucker.Šéf rezortu zároveň potvrdil dohodu na zavedení nárokovateľného príplatku za hodnotenie výkonu. Avizuje tiež nový zákon o odmeňovaní zamestnancov v školstve a tzv. platový automat, ktorý by chcel predstaviť do konca roka 2026 s účinnosťou od septembra 2027 alebo od januára 2028.Ministerstvo sa ďalej zaviazalo k príprave legislatívnych a finančných reforiem, ktoré zabezpečia udržateľnosť platových záväzkov. Do konca roka 2026 má vypracovať plán transformácie systému financovania tzv. originálnych kompetencií v školstve.Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek informoval, že podpísaním memoranda odborári ukončili štrajkovú pohotovosť. Od memoranda môžu ustúpiť, ak minister nepredloží dohodnuté zmeny do legislatívneho procesu do 30. apríla.