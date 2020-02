Školský autobus zrazil desaťročné dievča, po príchode do nemocnice zomrelo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.2.2020 (Webnoviny.sk) - V newyorskom Brooklyne v utorok zrazil školský autobus desaťročné dievčatko, ktoré následne podľahlo zraneniam.Patience Albert kráčala cez cestu približne o 6:45 tamojšieho času, keď do nej narazil autobus počas otáčania do pravej strany.Zranenú previezli do Brookdale Hospital, kde ju však vyhlásili za mŕtvu. Polícia zatkla vodiča.