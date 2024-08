Školský rok sa blíži. Odborníčka radí, ako školákom správne pripravovať desiatu

Prečo je desiata pre dieťa dôležitá

Správne zloženie školskej desiaty

Prečo je dôležitá zelenina a ako sa vyhnúť jej odmietaniu

19.8.2024 (SITA.sk) -Nielen školská desiata, ale aj raňajky poskytujú deťom dobrý základ na začiatok nového dňa. "Ak dieťa pravidelne neraňajkuje a nedesiatuje, môže dôjsť k výkyvom hladiny cukru v krvi, čo spôsobuje väčšiu únavu, nesústredenosť alebo chuť na sladké potraviny," vysvetľuje Markéta Veverková, nutričná špecialistka zo spoločnosti Nestlé.Veľkosť školskej desiaty by mala zodpovedať dennému režimu dieťaťa. Dopoludňajšia desiata, určená na konzumáciu medzi raňajkami a obedom, môže byť menšia a ľahšia, pričom by mala poskytnúť približne 5 – 10 % denného energetického príjmu. Popoludňajšia desiata môže výdatnejšia a odporúča sa dieťaťu pribaliť vtedy, ak má popoludňajšie pohybové aktivity, napr. športový tréning. Táto desiata by mala zabezpečiť asi 10 – 15 % denného energetického príjmu.Je dôležité desiatu správne zostaviť tak, aby nielen dodala energiu, ale aj poskytla dôležité makroživiny, vitamíny a minerálne látky. Desiaty môžu byť rôznorodé, čo je pre deti obzvlášť príťažlivé a podporí ich v chuti zjesť ich celé. Rodičia môžu kombinovať celozrnné pečivo so šunkou, syrom a čerstvo nakrájanou zeleninou. Skvelou voľbou môžu byť aj nátierky s tvarohom, zeleninou a bylinkami, sezónne ovocie alebo nepražené a nesolené orechy. Vhodné sú aj mliečne výrobky, ako sú kefír, jogurt s müsli alebo cottage syr.Pokiaľ ide o nápoje, je rozhodne potrebné vyhýbať sa energetickým nápojom. Sú spojené so zdravotnými rizikami, ako sú choroby kardiovaskulárneho systému a vyššia kazivosť zubov. Podľa odborných štúdií často vedú aj k rizikovému správaniu, ako je fajčenie, čo so sebou prináša ďalšie problémy.Ovocie a zelenina sú veľmi dôležité, pričom práve zelenina nie je častokrát pre deti príliš atraktívna. "Preto je dobré zeleninu deťom servírovať hravým spôsobom. Čím farebnejšia a pestrejšia bude, tým väčšia je šanca, že deťom zachutí. Ak je možné, prednosť treba dávať sezónnym produktom," prízvukuje M. Veverková.Aj v škole môžu deti získať plno dôležitých informácií o správnej a vyváženej strave. Napríklad program "Viem, čo zjem", ktorý je určený pre žiakov základných škôl, je zostavený tak, aby deti motivoval k vyváženému životnému štýlu, pohybovým aktivitám a správnym stravovacím návykom.