Školský výbor NR SR sa stretne v súvislosti so SAV opäť do 30 dní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Parlamentný školský výbor sa stretne v súvislosti s riešením situácie okolo transformácie inštitúcií Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejné výskumné inštitúcie znovu do 30 dní. Zhodli sa na tom jeho členovia počas piatkového mimoriadneho zasadnutia.poznamenala po skončení výboru ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Predseda SAV Pavol Šajgalík podotkol, že členom školského parlamentného výboru predložili návrhy na riešenie situácie.povedal Šajgalík.Prvým návrhom bolo,Podľa člena Predsedníctva SAV Františka Simančíka našli u členov výboru istotu v tom, že sa urobí všetko pre to, aby sa neistoty z neprávneho stavu odstránili.povedal Simančík.SAV počas zasadnutia výboru navrhla, aby bola zaregistrovaná len tá časť ústavov, ktoré splnili podmienky. Podľa Lubyovej však SAV v minulosti striktne nesúhlasila s tým, že by boli zaregistrované len niektoré ústavy. Podľa nej žiadala, aby boli zaregistrované buď všetky, alebo žiadne. Podľa ministerky však žiadna organizácia vtedy podmienky úplne nesplnila.Lubyová pripomenula, že majetok, ktorý spravuje SAV, je majetkom štátu.dodala ministerka s tým, že podľa nej by bolo vhodné, aby majetok zostal naďalej majetkom štátu.Podľa ministerky ústavy SAV tým, že bola schválená novela, majú v súčasnosti lepšie postavenie o uchádzanie sa o granty, ako to bolo doteraz, kým boli v právnom vákuu.dodala ministerka.Podľa podpredsedníčky školského parlamentného výboru Veroniky Remišovej (OĽaNO) na usporiadanie výboru nebolo neskoro.povedala Remišová. Poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS) podotkol, že nebude súhlasiť s tým,Podľa neho podávať pozmeňovací návrh zo strany poslancov je v tejto súvislosti absolútne neprípustné.Predseda školského parlamentného výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD) tvrdí, že by bolo vhodné, aby novela zákona o SAV nadobudla účinnosť od 1. októbra.poznamenal Petrák.Inštitúcie SAV zostanú v stave, v akom boli pred transformáciou. Rozhodli o tom v utorok (11.9.) poslanci Národnej rady SR 76 hlasmi, čím prelomili veto prezidenta Andreja Kisku k zákonu o vysokých školách. Jeho súčasťou je aj novela zákona o SAV.