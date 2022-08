Školy a nemocnice sa majú riadiť potravinovým semaforom, navrhuje poslanec za hnutie Sme rodina

22.8.2022 (Webnoviny.sk) - V zariadeniach školského stravovania, u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, u poskytovateľov sociálnej služby, v centre pre deti a rodiny a na vysokých školách by sa mali pripravovať jedlá a nápoje výlučne z potravín, ktoré sú registrované v registri potravín pre potravinový semafor.Vyplýva to z návrhu novely zákona o potravinách, ktorý do parlamentu predložil poslanec Patrick Linhart Sme rodina ).Cieľom tohto opatrenia podľa poslanca je, aby sa tieto jedlá a nápoje pripravovali z kvalitných a zdravých potravín. Parlament by sa mal týmto návrhom zaoberať na septembrovej schôdzi. Novela zákona by mala byť účinná od 1. januára budúceho roka.