Školy by sa mohli podľa Viskupiča otvoriť už v júni, Kamenický kritizoval neskoré uvoľňovanie ekonomiky

9.5.2020 (Webnoviny.sk) - Školské zariadenia by mohli byť opätovne otvorené od 1. júna. V diskusnej relácií Sobotné dialógy verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) - Rádio Slovensko to uviedol poslanec NR SR a predseda výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič ( SaS ).Podľa Viskupiča mali byť materské školy už otvorené a žiaci prvého stupňa základných škôl by sa do školy mali vrátiť čo najskôr. Nasledovať by mali žiaci druhého stupňa základných škôl.Či sa tak naozaj stane, bude ešte predmetom diskusií v koalícii. S čo najskorším uvoľňovaním ekonomiky súhlasí aj bývalý minister financií Ladislav Kamenický ( Smer-SD ), podľa ktorého štát začal s prvou fázou uvoľňovania ekonomiky neskoro.„Problém je v tom, že sme nezvládli počiatočnú fázu koronakrízy. Plán nie je nastavený tak, aby pomohol tým najzraniteľnejším, a to malým podnikateľom a živnostníkom. Tým bolo treba pomôcť najskôr,“ povedal Kamenický.Podľa bývalého ministra financií štát v súčasnosti podnikateľom prispieva na mzdu zamestnanca 30 až 40 percent jeho mzdy, čo nepredstavuje dostatočnú pomoc pre podnikateľov.Tí však majú zároveň povinnosť zachovať dané pracovné miesto, takže sú stavaní do pozície, v ktorej nedostávajú dostatok pomoci, no zároveň ani nemôžu prepúšťať.Podľa Kamenického zatiaľ štát poskytol ekonomickú pomoc vo výške 20 miliónov eur, a ako exminister dodal, táto suma je nedostatočná. Kamenický zastáva názor, že pomoc pre podnikateľov a živnostníkov môže prísť v čase, keď už nebude možné podnikateľov a ich firmy zachrániť.Exminister financií zároveň kritizuje, že vláda poskytla na pomoc podnikateľskému prostrediu 20 miliónov eur, no pritom ráta s navýšením verejného dlhu zo 48 na 60 percent hrubého domáceho produktu (HDP).„Prvá fáza opatrení postupného uvoľňovania ekonomiky mohla prísť už skôr, no mali sme nepriateľa, ktorého sme nepoznali. Opatrnosť preto bola namieste. Netreba brať ako problém, ak sa upravujú nejaké opatrenia. My potrebujeme reagovať na to, ako sa koronavírus vyvíja,“ povedal Marián Viskupič.Predseda finančného výboru považuje teraz za potrebné čo najskoršie otvorenie škôl, ktoré bude znamenať ďalšie zvýšenie výkonu ekonomiky.Viskupič konštatuje, že ekonomické dôsledky koronakrízy by mohli dosiahnuť úroveň 10 percent HDP a Slovensko by ich mohlo zvládať lepšie, keby predchádzajúca vláda hospodárila šetrnejšie. Súčasný verejný dlh Slovenska dosahuje úroveň 48 percent HDP.„Keby predchádzajúca vláda hospodárila lepšie, mohlo to byť napríklad 38 percent, a tým pádom by sme krízu spojenú s koronavírusom zvládli oveľa jednoduchšie,“ dodal Viskupič.