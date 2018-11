Školy môžu získať financie na inkluzívne vzdelávanie a gramotnosť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 12. novembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu inklúzie a čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách. TASR o tom v pondelok informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.Základným školám je vďaka výzve zameranej na podporu inklúzie umožnené vytvorenie nových pracovných miest nad rámec existujúcich miest v školách pre pozície pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov či asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.informoval rezort školstva.Štandardné stupnice jednotkových nákladov na pozície pedagogického asistenta a inkluzívneho tímu zostávajú rovnaké ako v predchádzajúcej výzve, t. j. 1005 eur na pozíciu pedagogického asistenta, 1235 eur na školského psychológa a 1440 eur na špeciálneho pedagóga či sociálneho pedagóga. Pri pozícii asistent učiteľa ide o sumu 966 eur.Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie výzvy. Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok môžu žiadatelia predložiť do 17. januára 2019.Cieľom druhej výzvy je podpora projektov, ktoré zvýšia kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách. O finančné prostriedky môžu žiadať gymnáziá z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.uviedol rezort školstva.Minimálna výška žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 100.001 eur, maximálna 300.000 eur. Z Európskeho sociálneho fondu je na tento zámer vyčlenených 20 miliónov eur. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je 31. januára 2019.Podrobnejšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke MŠVVŠ SR.