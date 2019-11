Školy v Naí Dillí znovu otvorili, lebo znečistenie ovzdušia sa znížilo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 6. novembra (TASR) - Školy v indickom hlavnom meste Naí Dillí v stredu znovu otvorili, keďže stupeň znečistenia ovzdušia klesol o vyše polovicu po tom, čo úrady minulý piatok 1. novembra vyhlásili stav zdravotnej núdze a zaviedli niektoré opatrenia.Silný vietor odfúkava polutanty, teda znečisťujúce látky, a index kvality ovzdušia na veľvyslanectve USA v Naí Dillí dosiahol v stredu 155, v porovnaní s indexom 500 počas víkendu, keď bol desaťnásobne vyšší, ako je hodnota odporúčaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Informovala o tom tlačová agentúra AP.Znečistenie ovzdušia v Naí Dillí vrcholilo okolo 1. novembra a spôsobil to smog zo zábavnej pyrotechniky počas slávností, ako aj spaľovanie strnísk na poľnohospodárskych poliach.Zápas o čistejšie ovzdušie sa však ešte neskončil, lebo úrady musia vyriešiť aj problém s obrovským množstvom toxickej peny plávajúcej na rieke Jamuna, ktorej vytvorenie sčasti spôsobili vysoké množstvá amoniaku unikajúceho z priemyselných procesov a polutantov. Počas víkendového hinduistického sviatku sa tisíce vyznávačov tejto viery modlili stojac v tejto pene.Predstavitelia miestnej samosprávy v Naí Dillí pristúpili v rámci spomínaných opatrení napríklad k obmedzeniu používania osobných automobilov. Na základe nariadenia nesmú autá s nepárnym číslom na poznávacej značke jazdiť v nepárne dni a naopak, vozidlá s párnym číslom majú zákaz jazdy v párne dni.Predstavitelia samosprávy na margo nariadenia uviedli, že počas dvoch týždňov jeho platnosti bude každý deň na cestách hlavného mesta Indie o 1,2 milióna registrovaných osobných automobilov menej.Naí Dillí je jedným z najviac znečistených miest na svete, pričom mimoriadne nebezpečné úrovne znečistenia vzduchu sú tam bežné najmä v období od októbra do februára.