Školy v Rimavskej Sobote sú naplnené zhruba do polovice

Ilustračná snímka. Foto: Fotoexpres - Saskia Maršalová Foto: Fotoexpres - Saskia Maršalová

Rimavská Sobota 2. októbra (TASR) – Naplnenosť základných škôl v meste Rimavská Sobota sa pohybuje v rozmedzí od 38 do 63 percent. Výnimkou je ZŠ na rómskom sídlisku Dúžavská cesta, kde je naplnenosť školy 83 percent. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) v Rimavskej Sobote o tom informovala Karin Kochanová, poverená vedením odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu (MsÚ) Rimavská Sobota.konkretizovala Kochanová. Čo sa týka materských škôl (MŠ), tie podľa jej slov navštevuje 655 detí a v porovnaní s vlaňajškom sa ich počet znížil o sedem.Ako podotkol poslanec Roman Vaľo, celková kapacita ZŠ v meste je 4096 žiakov, takže sú zhruba na 50 percentách naplnenosti.upozornil Vaľo.Poslanci na základe aktuálnych čísiel poverili MsÚ do termínu svojho novembrového zasadnutia vypracovaním analýzy vývoja obsadenosti škôl v meste výhľadovo až do školského roku 2025/26.