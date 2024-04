Skončí sa dominancia Slovana v najvyššej futbalovej lige? Umelá inteligencia predpovedá, kto získa ďalší titul

Nasledovať má DAC

Belasí získali trinásť titulov

10.4.2024 (SITA.sk) - Dominancia futbalistov ŠK Slovan Bratislava v najvyššej slovenskej súťaži by už čoskoro nemusela byť taká značná, ako v uplynulých sezónach.Ako informuje profil Futbalové Zákulisie na twitteri, podľa umelej inteligencie ChatGPT získajú "belasí" v najbližších desiatich sezónach vrátane tej aktuálnej dovedna "iba" štyri majstrovské trofeje.ChatGPT podľa uvedeného zdroja prognózuje, že v nasledujúcej sezóne sa majstrovského titulu dočká FC DAC 1904 Dunajská Streda , pričom na Žitnom ostrove sa bude oslavovať aj v roku 2029.V rokoch 2026 a 2033 podľa umelej inteligencie prepuknú majstrovské oslavy v Trnave.Sezóna 2027/2028 by mala patriť hráčom MŠK Žilina a v ročníku 2030/2031 údajne bude dominovať AS Trenčín alebo FC Nitra . V rokoch 2027, 2030 a 2032 by mala majstrovská radosť zavládnuť na bratislavskom Tehelnom poli.Slovan Bratislava v najvyššej domácej futbalovej súťaži získal majstrovský titul v predchádzajúcich piatich sezónach a počas najbližšieho víkendu môže spečatiť zisk ďalšieho.V ére samostatnosti získali "belasí" už 13 titulov, sedem ich majú na konte Žilinčania, po dve Košičania, Trenčania, Inter Bratislava aj bratislavská Petržalka, po jednom Trnava a Ružomberok.